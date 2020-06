Aus der freien Wirtschaft ins Experiment Schule

Gützkow

Es ist noch nicht lange her, dass Roland Schulz seine Brötchen mit Brunnen- und Klärwerksanlagen verdiente. Dem Projektingenieur machte der Job Spaß. Er kam in ganz Norddeutschland herum, verdiente anständiges Geld, hatte gute Karriereaussichten. „Aber irgendwie war da der Impuls, noch einmal Neues zu wagen. Die Lust, Wissen weiterzugeben“, erzählt der 41-Jährige. Also bewarb er sich 2018 als Lehrer im Seiteneinstieg, wurde prompt genommen und kann mittlerweile auf sein zweites Schuljahr als Mathematik- und Physiklehrer an der Gützkower Peenetalschule zurückblicken. Ein Weg, den der gebürtige Malchiner nicht bereut.

Ins kalte Wasser gesprungen

Dabei war und ist das Image der Seiteneinsteiger an Schulen in MV nicht das beste. Wegen akuten Lehrermangels ermöglicht die Landesregierung Hochschulabsolventen, die kein Lehramt studierten, seit einigen Jahren verstärkt den Direkteinstieg in den Schuldienst. Von Kollegen und Eltern kritisch beäugt, haben sie nicht überall einen leichten Stand, weiß auch Roland Schulz. Doch seine Erfahrung ist eine andere: „Ich fühle mich hier an der Schule wohl, sehe mich als gleichwertiges Mitglied, werde vom Kollegium unterstützt. Wir schätzen einander“, betont er. Dabei habe er ja vorher nicht gewusst, was ihn erwarte. Trotzdem traf der Elektroingenieur die Entscheidung, aus einer sicheren Position heraus ins kalte Wasser zu springen.

Erst Beruf, dann Meister und schließlich Studium

Eine Schnapsidee? Keinesfalls! Roland Schulz, in Dargun aufgewachsen und zur Schule gegangen, lernte nach dem Abschluss der mittleren Reife zunächst den Beruf des Elektroinstallateurs. „Ich war damals froh, die Schule endlich hinter mir zu lassen“, verrät der Lehrer. Was nicht bedeute, dass er ungern lernte. Im Gegenteil. Er qualifizierte sich weiter, machte seinen Meister und den AdA-Schein, die Ausbildung zum Ausbilder. Denn irgendwie verspürte er schon vor mehr als zehn Jahren das Interesse, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ein Praktikum in der Berufsschule Demmin habe diesen Wunsch verstärkt. „2012 entschied ich mich aber dann doch fürs Studium an der Hochschule Stralsund“, sagt der Mecklenburger, der sich in den USA mehrfach zu Weiterbildungen aufhielt, um schließlich im vorpommerschen Demmin heimisch zu werden.

Erste Zeit war Findungsprozess

Als das Schweriner Bildungsministerium 2018 verstärkt auf Lehrersuche ging, begab er sich auf unsicheres Terrain. „Im Bekanntenkreis stieß das nicht überall auf Verständnis. Meine Entscheidung fiel mir ja auch nicht leicht. Aber meine Frau hat mich von Anfang an unterstützt“, wertschätzt der zweifache Familienvater. Die ersten Stunden vor der Klasse? „Es war ein Findungsprozess“, blickt Schulz zurück und fügt hinzu: „Ich bin nicht der Kumpeltyp. Die Schüler müssen sich schon an Regeln halten. Aber ich denke, es läuft ganz gut. Wir haben einen guten Draht zueinander, was nicht heißt, dass es keine Konflikte gibt. Ich lerne täglich neu.“

Leben heißt lernen

Genau das ist es auch, was er den Kindern mit auf den Weg geben möchte: „Lernen hört nie auf.“ Für ihn sei es sehr schön, jetzt Wissen vermitteln zu können, Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Sein Job zuvor sei in Ordnung gewesen. Aber die Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen die Augen zu öffnen für die Möglichkeiten in unserem schönen Land – „das füllt mich einfach mehr aus.“ Dabei sieht sich Roland Schulz nicht als Lehrer, der alles kann oder gar besser weiß als langjährige Kollegen. Im Gegenteil. Auch für ihn gelte: Bildung ist ein dauerhafter Prozess.

Qualifikation geht weiter

Wie andere Seiteneinsteiger absolvierte Schulz zunächst eine dreiwöchige grundlegende pädagogische Qualifikation, belegte anschließend berufsbegleitend Seminare und andere Veranstaltungen, gab Lehrproben und stellte sich im Sommer 2019 einer Prüfungskommission. Erst danach bekam er einen unbefristeten Vertrag – und die Möglichkeit, sich erneut fortzubilden. „Diese weiterführende Qualifikation geht jetzt über drei Jahre und hat das Ziel der Lehrbefähigung“, sagt Roland Schulz. Wobei das Land noch nacharbeiten müsse. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) strebt für die Seiteneinsteiger das zweite Staatsexamen an. „Erst damit gäbe es eine wirkliche Gleichstellung aller im Land tätigen Lehrkräfte“, hofft Schulz auf eine positive Entscheidung.

Neue Experimentiersätze für Physik

Ob die noch im Sommer fällt? Egal. So oder so ist Roland Schulz nicht der Typ, der die Füße in den Ferien stillhält. Neben Zeit mit der Familie will er sein pädagogisches und didaktisches Rüstzeug weiter aufbessern, wird seine Nase also in Bücher und ins Online-Universum stecken. Die Freude aufs neue Schuljahr ist jetzt schon groß. Denn im Physikraum warten zwölf nagelneue Elektro-Experimentiersätze auf die Schüler. Spulen, Transformatoren, Messgeräte ... „Was uns bislang zur Verfügung stand, war 30 oder 40 Jahre alt und stammte aus verschiedenen Schulen“, erzählt der Physiklehrer. Also ging er im vorigen Jahr daran, gemeinsam mit der Schulleitung beim Schulträger, dem Amt Züssow, neue Lehrmittel zu beantragen. „Für 5000 Euro konnten wir schließlich diesen ersten Satz beschaffen und hoffen, dass in Zukunft noch weitere Mittel bewilligt werden“, sagt er. Ziel seien der Aufbausatz für die E-Technik sowie zwei weitere für Optik und Mechanik.

Medienbildungskonzept steht

Schulleiter Ulf Hadrath ist froh, dass sich Schulz um diese neue Ausstattung kümmerte, und lobt dessen Engagement. Mehr noch: „Unsere vier Seiteneinsteiger sind alle top. Wobei Roland Schulz uns auch eine sehr große Unterstützung bei der Erarbeitung unseres Medienbildungskonzeptes war, er hat es federführend betreut“, würdigt er. Die Schule mit ihren 440 Schülern und 36 Pädagogen stehe damit vor einer großen Herausforderung. Schulz’ fachliches Wissen helfe, diesen Prozess zu forcieren. Der Mathe-, Physik- und ab August auch Informatiklehrer indes wertschätzt, dass sich alle Kollegen intensiv in das Thema einbrachten. „Wir sind damit jetzt in der finalen Phase. Nun muss der Schulträger noch für die nötige Infrastruktur sorgen“, berichtet er. E-Learning, das habe die Corona-Krise gezeigt, sei aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. „Natürlich müssen die Schüler noch lesen, schreiben, kopfrechnen und vieles andere können. Aber ihnen auch digitale Kompetenzen zu vermitteln, ist enorm wichtig“, sagt Schulz. Mit einem selbst gebauten Server daheim und einer digitalen Lernplattform habe er in den vergangenen Wochen zwar nicht alle, aber viele Schüler bei der Stange halten können. Fehlende Endgeräte oder Internetdefizite sorgten noch für Grenzen. Ideen, moderne Lehrmittel verstärkt zu nutzen, gebe es viele. Dazu gehöre der Calliope mini, ein Einplatinencomputer, der Kindern den spielerischen Einstieg in das Programmieren ermöglicht. Schulz, selbst leidenschaftlicher Programmierer, ist sich sicher: „Es wird ihnen Spaß bereiten.“

Von Petra Hase