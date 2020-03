Birgit Grundig berichtet von den bewegenden Momenten in der Ukraine, und warum sie sich Jahr für Jahr an der Aktion beteiligt. 9606 Geschenksendungen konnten in Ostukraine und Moldawien verteilt werden. Denn die Resonanz in Wolgast, auf Usedom und in Greifswald auf die alljährliche Weihnachtspäckchenaktion zugunsten von Kindern in Osteuropa ist ungebrochen.