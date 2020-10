Ausbildungsmarkt in Vorpommern-Greifswald: Da geht noch was!

Greifswald

Die Kunden sind renommierte Maschinenbau- und Anlagenhersteller, wie Liebherr und Nordex aus Rostock oder Weber aus Neubrandenburg. Wenn Präzisionswerkzeuge geschärft werden müssen, ist für diese Big Player die Greifswalder Firma Schärftechnik von Jens Filbrich die richtige Adresse.

Auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet Am Koppelberg schärfen und schleifen seine Mitarbeiter Schneidwerkzeuge aus der Holz-, Metall-, Kunststoff- oder Papierindustrie. Die wirtschaftliche Lage sei stabil und die Berufsaussichten seien exzellent, so Firmeninhaber Jens Filbrich. Dennoch ist es ihm in diesem Jahr nicht gelungen, den Ausbildungsplatz als Präzisionswerkzeugmechaniker zu besetzen.

Firmen versprechen gute Perspektiven

„Alle Unternehmen suchen händeringend nach geeigneten Auszubildenden“, sagt der 57-Jährige. Der Konkurrenzkampf sei groß. Bei potenziellen Interessenten wirbt er mit den hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten. Sein Unternehmen strebe von Ausbildungsbeginn eine Übernahme an. Nicht nur das. Auch für die berufliche Weiterqualifizierung bis zum Meister stehen den jungen Leuten in Filbrichs Firma alle Türen offen.

Filbrichs Firma ist kein Einzelfall

Laut Arbeitsagentur ist das Problem von Filbrich kein Einzelfall. Noch immer suchen Betriebe nach passenden Auszubildenden. Im August registrierte die Behörde noch 721 unbesetzte Ausbildungsstellen, denen 293 Bewerber gegenüberstanden. „Die Zahlen haben sich im September verringert, dennoch gibt es noch immer freie Ausbildungsplätze im dreistelligen Bereich“, so Agenturchef Andreas Wegner. Besonders im Baugewerbe, im Handwerk, im Hotel- und Gaststättenbereich und im Verkauf wird noch immer Nachwuchs gesucht.

Ausbildungsstart noch im Oktober möglich

Besonders in diesem besonderen Jahr, in der die Bewerbungsphase durch den Lockdown erschwert war, geht für Kurzentschlossene noch einiges, so Wegner. „Bis Oktober ist ein Einstieg in eine Ausbildung möglich.“ Wo Anforderungen der Betriebe und die Möglichkeiten des Bewerbers nicht zusammenpassen, könne die Arbeitsagentur durch Einstiegsqualifizierungen helfen. Wegner ist froh, dass die Betriebe trotz Corona weiter an ihrer hohen Ausbildungsbereitschaft festhalten. „Die Betriebe haben erkannt, dass Corona ein kurzfristiges Problem ist. Der Fachkräftemangel wird die Firmen aber über viele Jahre begleiten“, so der Arbeitsmarktexperte.

Praktikum vor Ausbildung

Filbrich, der sich vom Mitarbeiter durch ständige Weiterqualifikation zum Firmeninhaber hochgearbeitet hat, schwärmt von der Breite der Anforderungen, die die Arbeit jeden Tag spannend macht. „Die Arbeit als Präzisionswerkzeugmechaniker ist sehr, sehr vielseitig. Die Mitarbeiter arbeiten an hochmodernen CNC-Maschinen, aber auch an konventionellen Schleifmaschinen“, so der Firmenchef. „Am Abend sieht man, dass man etwas geschaffen hat, anders als in einem Bürojob.“

Für das kommende Jahr hat Jens Filbrich einen Ausbildungsplatz zu vergeben. „Wer Lust auf diesen interessanten Beruf des Präzisionswerkzeugmechanikers hat, sollte sich unbedingt wegen eines Praktikums bei uns melden.“ Ein Praktikum sei wichtig, um auszuprobieren, ob die dreieinhalbjährige Ausbildung und der Job einem liegen. Die Berufsschulausbildung findet im ersten Ausbildungsjahr an der Berufsschule in Wolgast statt, danach in einer Berufsschule im fränkischen Bad Neustadt an der Saale. Für drei Unterrichtsblöcke à zwei Wochen pro Halbjahr gehe es dann in den Süden. Ein Internatsplatz werde gestellt, ebenso könnten Fahrtkostenzuschüsse beantragt werden, so Filbrich.

Karriere bis zum Firmenchef möglich

Bei der Arbeitsagentur sind neben dem Präzisionswerkzeugmechaniker auch noch andere ungewöhnliche Ausbildungsstellen, wie die zum Orthopädieschuhmacher oder Gießereimechaniker, zu besetzen. Jens Filbrich hat gezeigt, wie man die Karriereleiter bis zum Chefsessel hochsteigen kann. Im besten Falle gelingt dies bei entsprechender Eignung auch seinem nächsten Azubi. „Ich bin 57 Jahre alt, da denkt man schon perspektivisch über die Nachfolge nach.“

Jugendliche, die jetzt noch eine Ausbildung beginnen wollen, können sich bei der Arbeitsagentur telefonisch unter 0800 4 555500 melden.

Von Martina Rathke