Bisher liefen die Arbeiten an den historischen Gewächshäusern der Uni in der Münterstraße sehr gut. „Das wird wieder ein richtiger Prachtbau“, freut sich Stephan Aufdermauer. Er ist der kommissarische Leiter des Staatlichen Bau und Liegenschaftsamtes (SBL) in Greifswald, das seit dem 1. Januar für den Großteil der Bauten des Landes in Vorpommern zuständig ist (siehe Kasten). Die als Denkmal von nationaler Bedeutung geadelte Gewächshausanlage aus dem 19. Jahrhundert bekommt auch ihren historischen Schmuckgiebel zurück. Bisher wurde von einer Fertigstellung zum Ende des Jahres ausgegangen. Bis dann müssen die Bundesmittel von 1,4 Millionen Euro abgerechnet sein.

Für Vorpommern zuständig Mit Jahresbeginnwurde aus dem Betrieb für Bau und Liegenschaften ( BBL) der Betrieb „Staatliche Bau und Liegenschaftsämter“ (SBL), die zum Finanzministerium gehören.Für Greifswald, zuvor nur Zweigstelle des BBL bedeutet das eine Aufwertung.Am Greifswalder Gorzberg befindet sich eines der vier SBL des Landes neben Rostock, Neubrandenburg und Schwerin. Zu Greifswaldgehören Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald ohne die Ämter Am Stettiner Haff, Löcknitz-Penkun, Torgelow-Ferdinandshof, Uecker-Randow-Tal und die Städte Pasewalk, Strasburg ( Uckermark) und Ueckermünde, für die Neubrandenburg zuständig ist. Dazu kommen aus dem Landkreis Rostock die Ämter Gnoien und Tessin sowie die amtsfreie Gemeinde Sanitz. Die Reformbringt mehr Personal auf der Arbeitsebene.Statt jetzt knapp 60werden künftig 84 Frauen und Männer hier tätig sein. Dafür müssen die Mitarbeiter enger zusammenrücken.

Problem: Baufirma aus Österreich saniert Gewächshäuser

Der kommissarische Amtsleiter des SBL, Stephan Aufdermauer und Dezernentin Marlies Santo Quelle: eob

Aber die infolge der Ausbreitung des Corona-Virus verhängten Maßnahmen bedrohen nicht nur die Fertigstellung dieses etwa vier Millionen Euro teuren Vorhabens. Denn die Erneuerung der Metallkonstruktion der Gewächshäuser wurde an eine österreichische Spezialfirma vergeben. Ob es nun eine Baupause von unbestimmter Länge gibt, ist noch ungewiss. „Wir arbeiten mit Ingenieurbüros aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen“, ergänzt Dezernentin Marlies Santo. Da steht die Frage, wie es mit nötigen Beratungen und Baubetreuungen von Vorhaben weitergeht. Können alle Bau- und Ausstattungsfirmen die Arbeit fortsetzen?

Was wird aus Bauten für die Unimedizin?

Das größte Sorgenkind des SBL sind gegenwärtig die von der Unimedizin geplanten Vorhaben wie eine neue Onkologie und eine neue Dialyse, weil das Krankenhaus nicht von Baufachleuten betreten werden dürfe. „Wir können daher nichts zu Kosten und Zeiträumen sagen und haben auch noch keine abschließenden Planungsaufträge“, so Aufdermauer. Die jetzige Onkologie lässt sich nach Angaben des Kaufmännischen Vorstands Marie le Claire nur noch bis Mitte 2021 ohne Gefährdung der Patientensicherheit betreiben.

Nachhaltiges Bauen am Beitzplatz

Richtfeste und Übergaben werden ohnehin derzeit auf Erlass des Finanzministeriums nicht gefeiert. Noch steht zwar der Termin für die feierliche Anbringung der Silberplakette für nachhaltiges Bauen am Zentrum für mikrobielle Genomforschung am Beitzplatz am 2. April, aber das könne sich jederzeit ändern, schätzt Aufdermauer ein.

Bau für Polizei läuft super

Dabei wird in Greifswald in Regie des Landes viel investiert. An der Brinkstraße entsteht ein neues Polizeihauptrevier für etwa 9,5 Millionen Euro. „Bisher läuft es sehr gut, wir liegen im Kostenrahmen“, so der Amtsleiter. Zum Jahresende soll (noch) die Übergabe stattfinden.

Das neue Haus des Polizeihauptreviers in der Brinkstraße Quelle: eob

Campus Loefflerstraße vor Vollendung

Schwerpunkt ist die Uni, der neue Campus der Geistes- und Sozialwissenschaften an der Loefflerstraße. Im Frühjahr nächsten Jahres ist die Übergabe des dann fertig sanierten früheren Universitätskrankenhauses (Innere Medizin) geplant. Schon jetzt ist die alte Schönheit der über eineinhalb Jahrhunderte alten Fassade erkennbar. 1856 wurde der Grundstein gelegt. „Die Klinker sind sehr robust“, sagt der Amtsleiter. Ab und an müsse natürlich eine Reinigung erfolgen. Ferner wurden historische Schmuckelemente erneuert und andere Schäden behoben. „Der 1908 angebaute Balkon an der Straßenseite muss restauriert werden“, so Marlies Santo. Die für dieses Vorhaben geplanten 15,4 Millionen Euro werden nicht ganz reichen. Auch nach 2021 wird weiter in den historischen Klinikkomplex investiert werden müssen, so in die frühere Frauenklinik in der Wollweberstraße, schätzt Santo ein. Die Uni müsse auch noch entscheiden, was aus der leer stehenden Pharmakologie, einem der wichtigsten Denkmale des 19. Jahrhunderts in Greifswald, werden solle.

Mathematiker ziehen zusammen

Das Institut für Mathematik und Informatik Quelle: eob

Gearbeitet wird bereits in der alten Unibliothek, in der 2,5 Millionen Euro, unter anderem für den Brandschutz, neue Elektroleitungen und die Innenausstattung investiert werden. Bislang geht man von einer Fertigstellung in diesem Jahr aus.

Ferner sollen aktuell die Arbeiten für die Herrichtung des gesamten „Würfelhauses“ an der Rathenaustraße für das Institut für Mathematik und Informatik inklusive Aufzuganbau für etwa 1,5 Millionen Euro beginnen. Damit können in der Zukunft die Räume der Mathematiker in der Mehringstraße 48 von diesen aufgegeben und den Psychologen zur Verfügung gestellt werden, erläutert Marlies Santo. Dafür müsse auch das Studententheater wie geplant in das Kultur- und Initiativenhaus in der Stralsunder Straße (Straze) ziehen.

Fertigstellung des Rechenzentrums verzögert sich erheblich

Das Hausa Mehringstraße 46 Quelle: eob

Ein Bauvorhaben der Universität hat sich hingegen bereits erheblich verzögert, das neue Rechenzentrum am Beitzplatz. Der geplant etwa zehn Millionen Euro teure modernste Rechenzentrum Deutschlands sollte eigentlich Ende 2019 übergeben werden. Es habe technische Probleme und Lieferschwierigkeiten gegeben, nennt Marlies Santo Gründe. „Wir brachen auch mehr Geld“, so Stephan Aufdermauer, der in der Öffentlichkeit nicht mehr zu den Problemen sagen will. Der nötige Nachtrag sei bestätigt. Selbst wenn man die Coronaproblematik außer Acht lässt, wird es nun wohl noch bis zum nächsten Jahr mit der Übergabe dauern.

Die Baustelle des neuen Rechenzentrums Quelle: eob

Neue Verwaltungsräume in der Domstraße

Die im letzten Jahrzehnt zur Verfügung stehenden Gelder sind restlos verplant, wie viel ab 2021 in Greifswald zur Verfügung stehen, steht noch nicht genau fest. Aber dem SBL liegt jetzt der Planungsauftrag für die denkmalgerechte Sanierung der Baltistik/Slawistik Domstraße 9/10 vor. Hier ziehen Teile der zentralen Verwaltung ein.

In die Häuser Domstraße 9/10 sollen Teile der Universitätsverwaltung einziehen Quelle: eob

Die geplante Sanierung der seit Langem leer stehenden Alten Physik ist indes Sache der Uni, erläutert Marlies Santo. Dafür sollen Mittel des Bundes und Eigenmittel der Hochschule verwendet werden. In so einem Fall baue die Uni selbst.

Von Eckhard Oberdörfer