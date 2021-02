Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die erst am 22. Januar getroffene Allgemeinverfügung zu den Corona-Schutzmaßnahmen mit Wirkung zum 2. Februar außer Kraft gesetzt. Die nächtliche Ausgangssperre und der eingeschränkte Bewegungsradius besitzen damit für Bewohner von Vorpommern-Greifswald keine Gültigkeit mehr. Ein Spaziergang zu mitternächtlicher Stunde im Fischerdorf Wieck oder am Bodden in Lubmin ist damit wieder möglich.

Die Kreisverwaltung reagiert damit auf die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Greifswald, das die Regelungen Freitagabend für rechtswidrig erklärt hatte. Hintergrund waren Klagen gegen die strengen Auflagen.

Drastischer Eingriff in Grundrechte

Die Inhalte der Urteilsbegründung seien so schwerwiegend, dass die Allgemeinverfügung nicht haltbar sei, erklärte Landrat Michael Sack (CDU). Der Kreis dürfe weder den Bewegungsradius einschränken, noch eine Ausgangssperre verhängen. Dies könne nur das Land per Gesetz oder Verordnung regeln und „nicht per Erlass auf den Landkreis abwälzen“.

Noch am Sonntag hatte Michael Sack die Allgemeinverfügung gegenüber der OZ verteidigt: „Mit dem jüngsten Erlass hat das Land uns Regeln aufgegeben, die wir nur befolgt haben.“ Damit bezieht er sich auf die Corona-Ampel in MV: Erreicht ein Landkreis innerhalb von sieben Tagen 150 Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner, zählt er zum Hochrisikogebiet und sollte laut Landesregierung mit strengen Regelungen reagieren. In Vorpommern-Greifswald liegt dieser Wert seit Wochen darüber, rutschte am 22. Januar erstmals sogar über die 200er Grenze.

Landrat appelliert an Vernunft der Menschen

Der Landkreis prüfe nun weiter, welche Maßnahmen geeignet seien, das Pandemie-Geschehen einzudämmen. Alle Bürger sollten sich strikt an die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht halten, appelliert Landrat Sack: „Es liegt an uns allen, wie stark dieses Virus um sich greifen kann.“

Unklar indes bleibt, wie das Land reagiert. Auf eine entsprechende Anfrage im CDU-geführten Gesundheitsministerium erklärt Pressesprecher Gunnar Bauer am Montag: „Ob und inwieweit das Urteil des Verwaltungsgerichts Auswirkungen hat, wird gegenwärtig von der Landesregierung geprüft.“ Das Land sei dazu weiter mit dem Kreis im Gespräch.

„Maßnahmen taugen nichts“

Noch unmittelbar bevor der Landkreis seine eigene Verfügung am Montag kippte, forderten mehrere Politiker genau dazu auf. Bereits am Wochenende kritisierte Ulrike Berger, Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion, „die immer härteren Regeln, die nach dem Gießkannen-Prinzip über alle ausgeschüttet werden“. Und Kreistagsmitglied David Wulff (FDP) erklärt: „Das Urteil des Gerichts ist der Beweis dafür, dass die Maßnahmen nichts taugen.“ Das habe man auch am Wochenende in Greifswald gesehen, als hunderte Spaziergänger auf dem Wall unterwegs waren. Nach der Rücknahme der Allgemeinverfügung zeigte sich Wulff erleichtert. Sacks Entscheidung sei logische Konsequenz gewesen, die Maßnahmen für die Allgemeinheit zu lockern und nicht nur für die beiden Kläger. „Jetzt muss auch die Landesregierung nachbessern und die Verordnung für das gesamte Land ändern“, fordert er. Hintergrund: Nächtliche Ausgangssperren und die 15-Kilometer-Regelungen gelten weiterhin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie seit vergangener Woche auch im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Ministerpräsidentin in der Verantwortung

Deshalb erwartet ebenso Kreistags- und Landtagsmitglied Matthias Manthei eine Entscheidung von der Landesregierung: „Der Landkreis hat letztlich nur das getan, wozu er aufgefordert war. Jetzt ist es an der Zeit, dass Ministerpräsidentin Schwesig handelt und nicht einfach einen schlanken Fuß macht. Ich sehe sie in der Verantwortung“, sagt der CDU-Politiker. Solch schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte wie Ausgangssperren seien Sache der Exekutive, so der Jurist.

In dem Zusammenhang müsse auch endlich einmal geklärt werden, „welche Evidenz solche Maßnahmen überhaupt haben. Bislang kann niemand die Frage der Wirksamkeit von Ausgangssperren und eingeschränktem Bewegungsradius beantworten“, kritisiert Manthei.

Welche Wirksamkeit haben Ausgangssperren?

Ministeriumssprecher Gunnar Bauer hat auf genau diese Frage der OSTSEE-ZEITUNG auch keine substanzielle Antwort. Nur so viel: „Die Landesregierung stellt ihrer Entscheidung über die konkreten, zur Verringerung der Infektionsgefahren vorzunehmenden Maßnahmen und der daraus resultierenden Eingriffe stets eine umfassende Abwägung voran.“ Dabei beziehe sie die Gefahren der Übertragung des Coronavirus ebenso ein wie alle wesentlichen Belange der von den Maßnahmen Betroffenen und die Bedürfnisse der Bevölkerung.

Derweil gingen beim Verwaltungsgericht Greifswald am Montag vier weitere Klagen wegen strenger Corona-Schutzmaßnahmen ein, teilte Pressesprecher Heinz Gerd Stratmann auf OZ-Anfrage mit. Jedoch nur einer dieser sogenannten Rechtsschutzanträge bezog sich auf die Verfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Die übrigen drei Verfahren richten sich gegen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte“, so Stratmann.

Bayern hält an strengen Maßnahmen fest

Auch in anderen Regionen gibt es weiterhin nächtliche Ausgangssperren: seit Mitte Dezember beispielsweise im Freistaat Bayern. Im Januar hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) einen Eilantrag gegen die Ausgangssperre abgelehnt. Das Gericht folgte der Argumentation der Staatsregierung, dass durch die Anti-Corona-Maßnahmen „besonders infektionsgefährdende gesellige Zusammenkünfte unterbunden werden sollen“, so die Begründung der Richter.

Zunächst hatte der VGH Mitte Januar auch eine Klage gegen die 15-Kilometer-Regelung abgelehnt, die am 11. Januar für Hochrisikogebiete im Freistaat in Kraft getreten ist. Grund dafür war, dass der Antragsteller nicht aus einem Hotspot stamme und daher von der Regelung nicht betroffen sei. Vergangenen Dienstag kippte das Gericht das Verbot laut Bayerischem Rundfunk vorläufig, da die textliche Festlegung eines solchen Umkreises nicht deutlich genug sei. Zudem verstoße die Maßnahme aller Voraussicht nach gegen den Grundsatz der Normenklarheit.

Von Petra Hase und Christin Lachmann