Greifswald

Die Künstlerin Susanne Kuhl aus Greifswald/ Weitenhagen stellt Innerhalb der Aktion „Kunst heute“ des Künstlerbundes MV in Kooperation mit der Nordkirche in der Uferkapelle in Vitt auf Rügen textile Collagen aus. Thema ist „Lasset die Fische“, eine Auseinandersetzung auch mit dem Thema Meeresverschmutzung. Die Vernissage ist am Sonntag, den 30. August um 14.00 Uhr in der Uferkapelle in Vitt. Susanne Kuhl ist anwesend. Ein ökumenischer Ufergottesdienst findet im Anschluss um 15.00 statt. Die Ausstellung ist täglich von 9.00 – 17.00 geöffnet; Parken ist nur auf dem Parkplatz in Putgarten möglich.

Ausstellungsdauer: 30. August –16. Oktober 2020

Von OZ