Der Zug stoppt: Jörg Meyer gibt der Eisenbahn einen kleinen Stups, reinigt die Schienen und weiter geht die Fahrt. In der Miniatur-Welt des Greifswalder Modellbahnclubs lassen sich viele Probleme eben schneller lösen als in der echten großen Welt. Am Wochenende zog es insgesamt über 1000 Besucher zur Ausstellung im Greifswalder Kulturbahnhof, bei der 13 verschiedene Anlagen präsentiert wurden. Die Freude über den Andrang war bei den Vereinsmitgliedern groß.

Verein sucht die nächste Generation

Denn das Hobby Modelleisenbahn steht am Scheideweg. Dem Verein mangelt es an Nachwuchs. Nur ein Grund, warum es die Ausstellung gibt, wie Vereinsvorsitzender Jörg Meyer erklärt: „Es ist toll, wie die Augen der Kinder leuchten, wenn sie sich hier umschauen. Vielleicht können wir einige von ihnen auch dadurch für den Verein gewinnen.“

Anders als bei anderen Freizeitaktivitäten ist die Modelleisenbahn ein zeitintensives und durchaus teures Hobby, was technisches Wissen abverlangt. Zudem erfordere es Jahre lange Erfahrung, eine eigene Anlage komplett selbst zu bauen, wie Uwe Kasch sagt. Zusammen mit seinem Sohn war er aus Ribnitz-Damgarten angereist, um seine Modelleisenbahn zu zeigen. Ein möglicher Grund, warum dieses Hobby in der Hand der älteren Generation liegt, sei auch das heutige Bild von Zugunternehmen. „Vor 30 oder 40 Jahren waren Zugführer noch Vorbilder. Die Bahn hatte einen ganz anderen Ruf.“

Liebevoll gestaltete Details

Wie sehr der Verein auch die kleinsten Besucher begeistern konnte, zeigte sich bei Familie Beckmann, die bereits im vergangenen Jahr zur Ausstellung kamen. Während Söhnchen Nelson (3) ganz angetan von einer Miniatur-Mühle war, fand seine Schwester Polly (6) die neue Anlage am besten. Zum ersten Mal präsentierte der Verein die komplett digital gesteuerte und mehrgleisige Club-Anlage. Noch fehlen wichtige Details wie die Grünflächen. Doch mit den Einnahmen aus der Ausstellung sollen auch die bald folgen.

Eines der ältesten Mitglieder des Vereins ist der 82-jährige Klaus Brumm, der die Technik stets im Blick hat. Um eines der jüngeren Mitglieder, Michele-André Otto, war es in der Vergangenheit etwas still geworden. Doch bereits im nächsten Jahr möchte auch er wieder mit einer eigenen Anlage ausstellen. Der heute 21-Jährige ist im Alter von 15 Jahren zu den Modelleisenbahnern gestoßen. „Es nimmt auf jeden Fall sehr viel Zeit ein. Man vertieft sich auch darin, wenn man erst einmal mit einer Sache angefangen hat. Aber es ist ein tolles Hobby.“

Nicht nur die Züge, die auch noch analog gesteuert werden, auch die liebevoll gestalteten Details begeisterten die Besucher. Ob bunte bemalte Häuser oder der Bauer, der auf dem Lokus die Zeitung liest: Der Maßstab 1:87 bedeutet für die Vereinsmitglieder eben die ganz große Welt.

