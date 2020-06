Ausstellung in Greifswald: Georg Hardenberg präsentiert malerische Fotokunst

Greifswald

Es ist der erste Versuch von Georg Hardenberg, Fotografie und Malerei zu verbinden: In seiner neuen Ausstellung präsentiert der Fotokünstler 19 Bilder, die noch bis zum 8. Juli in der Galerie des Pommerschen Künstlerbundes in der Feldstraße ausgestellt sind. „Zum Teil sind die Fotografien mit Filtern bearbeitet, aber das Motiv bleibt das Motiv“, sagt der 65-Jährige über seine Arbeiten.

Bei der Wahl der aktuell ausgestellten Bilder fokussierte sich Hardenberg auf maritime Abbildungen. Sie zeigen das Strandbad Lubmin oder auch den Warnemünder Leuchtturm, sind teilweise „überspitzt verschärft“, wie er sagt. So erwecken sie den Eindruck, als handele es sich um Gemälde.

Anzeige

Vom Redakteur zum Foto-Chef beim Burda-Verlag

In Vorpommern ist der Name Hardenberg vielen geläufig. Tatsächlich handelt es sich bei Georg um den Sohn des in Stralsund geborenen überregional bekannten Fotografen Harry Hardenberg. Erst mit Anfang 30 habe der Sohn begonnen, sich wie sein Vater für Fotokunst zu interessieren. Nach der Wende absolvierte Gregor Hardenberg zunächst ein Studium an der Deutschen Journalistenschule in München, arbeitete danach bis 2004 beim Nachrichtenmagazin Focus als Redakteur. „Es war eine tolle Zeit“, erinnert sich Hardenberg zurück.

Weitere OZ+ Artikel

Doch diese Jahre waren geprägt von Kompromissen: Während er in München beruflich tätig war, blieben seine Frau und seine beiden Kinder in Vorpommern. Alle zwei Wochen pendelte Hardenberg nach Hause. Später wechselte er zum Burda-Verlag und arbeitete als Foto-Chef bei der „Super-Illu“ und dem Verbrauchermagazin „Guter Rat“ in Berlin. Doch die Sehnsucht nach der Heimat war groß. Im Ruhestand zog es ihn wieder zurück nach Vorpommern, wo er heute in Lubmin wohnt.

Einmal im Jahr, so lautete damals die Vereinbarung zwischen Vater und Sohn, wollten die beiden gemeinsam auf Fototour gehen. Einige Reiseziele konnten sie bereits abhaken. Darunter Peking, London, Wien oder Venedig – immer auf der Suche nach besonderen Perspektiven. „Jede Stadt muss man dafür selbst entdecken. Ein beliebtes Fotomotiv in Paris ist natürlich der Eiffelturm, aber es geht auch immer darum, erfinderisch zu sein“, erklärt Hardenberg.

Die Ausstellung ist Freitag und Sonnabend von 11 bis 16 Uhr in der Feldstraße 20 geöffnet

Von Christin Lachmann