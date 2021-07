Greifswald

Austrittswelle in der Greifswalder CDU: Nach Christian Kruse und Gamal Khalil ist nun Carola Rex aus der CDU-Fraktion der Greifswalder Bürgerschaft ausgetreten. Zudem hat Mechthild Thonack, die bisherige stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, ihren Posten frei gemacht und die CDU verlassen. Was ist bei den Christdemokraten in der Hansestadt los?

Nachrücker für Carola Rex steht noch nicht fest

Carola Rex, Geschäftsführerin der CR-Haus GmbH, die ihr Mandat vor wenigen Wochen niederlegte, bittet um Verständnis, dass sie über die Gründe nicht sprechen möchte: „Das war eine persönliche Entscheidung.“ Sie betont allerdings, dass sie weiter Mitglied der CDU bleibe und lediglich die Bürgerschaft verlasse.

Probleme innerhalb der CDU-Fraktion

Gamal Khalil ist bereits Ende April aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion ausgetreten, kurze Zeit später auch aus der Partei. Der Austritt von Christian Kruse liegt bereits zwei Jahre zurück. Beide nannten Probleme innerhalb der CDU-Fraktion als Grund für ihr Ausscheiden aus der Fraktion. Beide behielten ihr Mandat und sind seither als Einzelmitglieder in der Bürgerschaft.

Kruse sprach nach seinem Austritt im Juni 2019 von „unüberbrückbaren Unstimmigkeiten“ innerhalb der Fraktion und dass er sich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender nicht eingebunden gefühlt habe.

Khalil sagt, dass „Kommunikationsprobleme in der Fraktion“ ihn zum Austritt bewogen haben. Er betont, dass er sich der CDU inhaltlich nach wie vor verbunden fühle. Eine Rückkehr in die CDU-Fraktion schließt er für sich persönlich nicht aus, allerdings sehr wohl unter dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Axel Hochschild.

Wurde Carola Rex übel mitgespielt?

Probleme innerhalb der Fraktion oder mit dem Fraktionschef scheinen bei Carola Rex unwahrscheinlich. Rex und der Fraktionsvorsitzende Axel Hochschild sind freundschaftlich verbunden. Er bedauert ihre Entscheidung. „Ich kann verstehen, dass Carola Rex ausgetreten ist. Ihr ist als Investorin in Greifswald von der Bürgerschaft übel mitgespielt worden“, sagt Hochschild.

Damit spielt Hochschild offenbar auf die Querelen um Carola Rex im Zuge der Abstimmung zum Masterplan Steinbeckervorstadt an. Damals stimmte sie während der Bürgerschaftssitzung mit ab, obwohl ihr auf dem Areal ein Grundstück gehörte und sie von der Entscheidung des Gremiums wirtschaftlich unmittelbar betroffen war. In solchen Fällen gilt ein Mitwirkungsverbot. Das ist in der Kommunalverfassung festgeschrieben, um zu verhindern, dass sich die ehrenamtlichen Politiker von privaten Interessen leiten lassen.

Forderung nach Rücktritt von Rex vor einem Jahr

Als ihr Fehler öffentlich wurde, entschuldigte sich Rex und gab an, sich im Moment der Abstimmung nicht bewusst gewesen zu sein, dass sie nicht hätte teilnehmen dürfen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Kerath forderte daraufhin den Rücktritt von Carola Rex. Das alles trug sich im Sommer 2020 zu.

CDU sieht Schuld am Austritt beim linken Bündnis

Dass die Unternehmerin allerdings ein Jahr später wegen dieses Vorfalls ihr Mandat niederlegt, hält Kerath nicht für glaubwürdig. „Nach dem Vorfall hat Frau Rex noch den Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses übernommen“, so Kerath. Nichts deutete darauf hin, dass sie bereit sei, die Konsequenz für ihr fehlerhaftes Verhalten zu übernehmen.

Ähnlich sieht das Alexander Krüger, Vorsitzender der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft: „Herr Hochschild sollte mit seiner Fraktion reflektieren, warum ihm die Leute abhanden kommen und daraus seine Schlüsse ziehen, statt plump zu versuchen, das anderen in die Schuhe zu schieben.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine andere Partei mit so vielen Austritten

Ein Problem an der Arbeit der CDU-Fraktion kann der Vorsitzende Axel Hochschild nicht ausmachen. Hinsichtlich Carola Rex sieht er die Schuld bei den Bürgerschaftsfraktionen des linken Bündnisses. Von Einzelfällen spricht er bei Khalil und Kruse. Der öffentlichkeitswirksame Austritt aus der CDU-Fraktion von Frank Hardtke liege bereits acht Jahre zurück. Der frühere CDU-Mann Gunter Jess sitzt mittlerweile für die AfD im Landtag. „Wir haben mehr Alphatiere in der CDU als andere Parteien“, sagt Hochschild auf die Frage, warum vergleichbare Fälle in den anderen Greifswalder Fraktionen fehlen. „Vielleicht haben die Leute dort nicht so ein großes Geltungsbedürfnis wie unsere Leute“, so Hochschild weiter.

„Ich musste erkennen, dass ich nichts verändern kann“

Fest steht jedoch, dass das Hinschmeißen von Mechthild Thonack nichts mit Axel Hochschild zu tun hat. Thonack betont, dass sie Hochschild schätze. Mechthild Thonack zieht sich nach 30 Jahren Kommunalpolitik zurück, weil sie enttäuscht und traurig ist. „Ich musste erkennen, dass ich nichts bewirken und verändern kann“, so Thonack. „Wir haben sehr viele Probleme in der Stadt. Ich habe mich aufgerieben, um mich mit einen Ideen einbringen zu können. Aber ich habe im Stadtverband kein Gehör gefunden“, sagt Thonack. Sie sei letztlich aber nicht der Partei böse, sondern dem System. Dieses fördere Politikverdrossenheit und habe ihr selbst das Gefühl gegeben, allein auf verlorenem Posten gegen Windmühlen zu kämpfen. „Wenn man erkennt, dass man nichts verändern kann und dass gesellschaftlich gesehen auch der Wille zu Veränderung fehlt, dann lässt das einen traurig zurück“, sagt Thonack. Auch sie kritisiert den Umgang mit Investoren in der Hansestadt. Obwohl sie und ihr Mann auch aus der CDU ausgetreten sind, behält Thonack ihren Posten im Aufsichtsrat des Theaters Vorpommern, wie Axel Hochschild bestätigt.

Von Katharina Degrassi