Auto seit zwei Wochen im Umweltgraben – Schalenser Bürger besorgt

Schalense

Das wird ein teures Vergnügen für den Halter: In den Netzebander Wiesen liegt seit über zwei Wochen ein völlig demoliertes Auto im Wassergraben. Mehrfach haben inzwischen Anwohner aus Schalense bei der Polizei in Wolgast angerufen und auf das Unfallfahrzeug aufmerksam gemacht. Dort kennt man den Tatbestand – doch eine Bergung durch den Halter hat bisher noch nicht stattgefunden.

Zu den Anrufern gehört auch Frank Mähl aus Schalense. Er berichtet, wie mehrere andere Einwohner des Wolgaster Ortsteils, dass am 15. Mai ein roter Skoda mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchs Dorf gefahren ist und dann in der als Sackgasse ausgewiesenen Straße nicht angehalten oder gewendet hat, sondern einfach weiter durch die Wiesen gefahren ist. „Weil wir wussten, dass dort der Wassergraben ist und weder Auto noch Fahrer zurückgekommen sind, sind wir ein paar Tage später nachschauen gegangen. Da sahen wir das Auto im Graben“, schildert der Familienvater.

Zur Galerie Am 15. Mai fuhr ein Skoda Fabia mit Greifswalder Kennzeichen durch die Wiesen zwischen dem Wolgaster Ortsteil Schalense und Netzeband. Angeblich wollte der Fahrer eine Abkürzung nach Katzow nehmen.

HGW-Kennzeichen noch am Auto

Diese Wiesen zwischen Schalense und Netzeband gehören diesseits des Wassergrabens der Peeneland Agrar GmbH Hohendorf und jenseits des Grabens dem Netzebander Landwirt Wilken Holzhausen. Das Dumme für den sehr eiligen Kraftfahrer: Die Wiesen waren am 13. Mai noch nicht gemäht, so dass der Wassergraben nicht zu sehen war.

Der Wassergraben war für den Fahrer, der es sehr eilig gehabt haben soll, durch das hohe Gras nicht zu erkennen. Quelle: Tilo Wallrodt

Der rote Skoda Fabia steckt nun in der Böschung fest. Die Vorderfront ist komplett hinüber, mit der gesamten linken Seite muss das Fahrzeug etwas anderes touchiert haben, dann über die gesamte Länge gibt es Kratzer, Beulen und Lackabschürfungen. Allerdings können die kaum auf der Wiese passiert sein, denn wo keine Straße oder Weg ist, kommt auch kein anderes Fahrzeug vorbei. Der Fahrer muss also vorher eine Kollision gehabt haben. Im Zündschloss steckt noch der Schlüssel und am Heck ist noch das HGW-Kennzeichen befestigt.

Außerdem waren die Kopfstützen des Fahrersitzes herausgerissen. Der Aufprall auf die Böschung jedenfalls scheint enorm gewesen zu sein, denn beide Airbags waren ausgelöst. Außerdem ist der Behälter für die Kühlflüssigkeit zerstört, ebenso der für die Scheibenwaschanlage.

Halter des Fahrzeugs ist informiert

Der Netzebander Landwirt Wilken Holzhausen hat am 16. Mai die Polizei informiert, dass der Skoda im Wassergraben feststeckt. Wie die Polizei in Wolgast auf OZ-Nachfrage bestätigt, habe man den Halter des Fahrzeugs aus Greifswald ausfindig machen können. „Die Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald waren bei ihm im Ostseeviertel. Er sagte, dass er tags zuvor einen Unfall gehabt hätte, und sprach von einer Abkürzung von Schalense nach Katzow. Er wurde belehrt, dass er das Fahrzeug schnellstens abschleppen müsse“, sagt der Wolgaster Revierleiter Andreas Pantermehl.

Passiert ist allerdings noch nichts – und das wurmt nicht nur die Landwirte, sondern auch Frank Mähl aus Schalense. „Was hat ein Auto hier mitten in der freien Natur zu suchen. Der Wassergraben mündet in die Ziese. Hier gibt es jede Menge Wild und seltene Vögel. Es ist ein Stück unberührte Natur und das soll so bleiben. Diese Schrottkarre muss weg“, fordert er.

Auslaufende Betriebsstoffe befürchtet

Genau wie Mähl befürchten die Landwirte bald Schlimmeres. „Im Moment hat der Wassergraben wegen der Trockenheit wenig Wasser. Doch was passiert, wenn es tatsächlich in den nächsten Tagen den angekündigten Regen gibt. Dann ist der Graben sehr schnell voller Wasser. Und dann gelangen die ausgetretenen Betriebsstoffe in die Ziese, wo zahlreiche Tiere Schaden nehmen können“, sagt Dr. Jens Holzhausen vom Gut Netzeband.

Doch nun könnte Bewegung in die Geschichte kommen: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist informiert. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim sagte, werde das Umweltamt prüfen, wie weiter zu verfahren sei. Im schlechtesten Fall wird das Fahrzeug mit entsprechender Technik durch den Landkreis geborgen. Für den Halter des Skoda dürfte das dann eine teure Angelegenheit werden.

Von Cornelia Meerkatz