Gützkow

Eine 65-jährige Frau erlitt in Folge eines Verkehrsunfalls auf der A20 am Mittwochabend leichte Verletzungen. Wie die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg mitteilte, hat der 78-jährige Fahrer eines Toyota aus Dresden nach ersten Erkenntnissen seine Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Autobahn auf den Parkplatz Peenetal überschätzt. Er sei offenbar zu schnell gefahren und überschlug sich in der Folge. Seine 65-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen seien schnell vor Ort gewesen und konnten helfen. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Klinikum transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden und wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Unfälle in MV: Immer mehr Tote und Verletzte auf unseren Straßen

ph