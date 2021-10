Autofahrer aufgepasst: In Greifswald gibt’s bald digitale Knöllchen

Greifswald

Der nächste Schritt in Sachen Digitalisierung schreitet in der Hansestadt voran. Ab dem 11. Oktober können Falschparker in Greifswald ihre Knöllchen gleich online bezahlen.

Über einen QR-Code auf dem Strafzettel gelangt man zu einem Online-Portal, über das das Verwarngeld per Online-Banking (Giropay) oder mit Kreditkarte direkt überwiesen werden kann. Die Einführung des Online-Knöllchens soll Papier- und Portokosten einsparen.

„Digitales Knöllchen“ schon 2018 Thema

Doch keine Sorge: Das herkömmliche Überweisen ist weiterhin möglich, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Bankverbindung ist auf der schriftlichen Verwarnung hinterlegt, die per Post zugestellt wird, sollte die Gebühr nicht vorher schon online bezahlt worden sein.

Bereits 2018 war das Thema digitales Knöllchen Thema in der Greifswalder Bürgerschaft. Doch aufgrund von Personalmangel ließ die Umsetzung damals noch auf sich warten. Neben den digitalen Knöllchen können bereits Blitzerfotos eingesehen, Wunschkennzeichen reserviert oder Urkunden aus dem Geburten- oder Eheregister online beantragt werden. Nicht nur für die Bürger auch für die Mitarbeiter sind digitale Angebote wie diese eine Zeitersparnis.

Von chl