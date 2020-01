Autofahrer rammt Lastwagen unter Alkohol in Brünzow bei Greifswald

Brünzow

An der Tankstelle in Brünzow kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, wollten ein Lkw- und ein Pkw-Fahrer gleichzeitig an eine Zapfsäule fahren. Da beide gleichzeitig anfuhren, berührten sie sich. Bei dem 34 Jahre alten Autofahrer, der aus der Nähe stammt, stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 0,62 Promille fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der angetrunkene Mann muss nun mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro, 2 Punkte und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Von Hannes Ewert