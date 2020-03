Autofahrerin mit 3,19 Promille in Demmin erwischt

Die Polizei kontrollierte am 8. März eine 48-jährige Frau in der Stavenhagener Straße in Demmin, nachdem sie mit 3,19 Promille auf der B 194 Richtung Demmin unterwegs gewesen ist. Die Beamten stellten Strafanzeigen gegen die Frau. Sie habe den Gegenverkehr durch ihre auffällige Fahrweise gefährdet.