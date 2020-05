Autokonzert in Greifswald: Langes Hupkonzert als Lohn für die Künstler

Greifswald

Premiere auf der Jungfernwiese in Greifswald. Mehr als hundert Zuschauer in rund 70 Autos kamen am Freitagabend zum ersten Autokonzert der Hansestadt mit Artur und Band. Das Veranstaltungsformat ist an die Corona-Regelungen angepasst, das Großveranstaltungen ohne Abstand bis zum 31. August verbietet. Dem Publikum gefiel es: „Wir werden auf jeden Fall wiederkommen“, meinte Philipp Schröder aus Rubenow, der mit Frau und Sohn Emil auf die Festspielwiese gekommen war. Er schwärmte regelrecht: „Es ist eine Super-Idee, so etwas zu machen, wo doch nirgends etwas los ist“, sagte er.

Und bequem sei es obendrein, fügte er hinzu. Man müsse nicht mal anstehen und habe auch das Kind im Auto stets unter Kontrolle“, war der Familienvater regelrecht happy. Tino Dluzinski aus Greifswald freute sich ebenfalls, dass er einen gelungenen Abend erlebt hatte. Der Bühnentechniker aus dem Theater war mit seiner Freundin gekommen. Zwar kannte er die auftretenden Bands nur vom Namen, wie er sagte. Ihm sei es aber wichtig, junge Leute zu unterstützen, die so etwas auf die Beine stellen.

Anzeige

Idee des Autokonzertes stammt von Artur Apinyan

Und dieses Lob galt vor allem Artur Apinyan und seiner Band. Über 90 Minuten lang rockten die Musiker die Bühne. Von dem 31-jährigen Keyboarder und Sänger stammte auch die Idee, in Corona-Zeiten in Greifswald erstmals ein Autokonzert zu veranstalten. Apinyan war es zudem gelungen, viele Sponsoren und Helfer von seinem Enthusiasmus anzustecken.

Weitere OZ+ Artikel

Nicht nur bei den Stadtwerken fand er Gehör, auch bei der Sparkasse und weiteren Greifswalder Unternehmen. Und der bekannte Musiker holte auch den Lokalsender 98eins mit ins Boot. Der sorgte am Ende nicht nur für die Moderation am Abend, sondern auch für einen perfekten Sound im Autoradio, denn das insgesamt über dreistündige Spektakel wurde live übertragen. Jeder konnte somit selbst die richtige Lautstärke in seinem Fahrzeug wählen.

Die Funky Froxx stammen aus Greifswald und machen bereits seit ihrer Grundschulzeit gemeinsam Musik. Quelle: Reinhard Amler

Hupkonzerte sorgten für Stimmung

Schade war nur, dass der Platz vor der Bühne, der für maximal 130 Autos gereicht hätte, nur gut zur Hälfte gefüllt war. Aber die, die gekommen waren, sorgten trotzdem für ausgelassene Stimmung: Mit Scheinwerferlicht, Warnblinkanlagen und natürlich langen und rhythmischen Hupkonzerten.

Artur Apinyan und seine Band, die wieder unterstützt wurde von Axel Schulz an der Hammond-Orgel und Antonia Müller am Cello, spielte viele ihrer bekannten Titel, mit denen sie zuletzt Anfang Januar vor 500 Zuschauern in der Stadthalle regelrecht gefeiert worden waren. Aber auch etwas ganz Neues erklang. Mit „Dualität“, stellte die Band erstmals einen Song vor, für den Drummer Christian Winter den Text geschrieben hat.

Funky Froxx aus Greifswald überzeugen mit Hardrock

Für eine ganz besondere Überraschung sorgte Freitag auch die Support-Band Funky Froxx. Das sind vier junge Greifswalder, die sich schon 2013 zusammentaten. Damals waren die Jungs noch Grundschüler an der Nexö-Schule. Nun gaben auch sie ihr erstes Autokonzert. Und am 18.Juli wollen sie ihr Debüt-Album herausbringen „Keine Ahnung“ heißt es. Klar, dass Freitagabend daraus schon mal einige Titel zum Besten gegeben wurden. Die Musik von „Funky Froxx“ ist vom Hardrock geprägt. Von AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin und den Puhdys. Auch eine Hymne für den FC Hansa haben sie kreiert:„Hansa-forever“.

Die Greifswalder Polizei, die am Abend Streife fuhr, war ganz schnell wieder weg, denn alle Corona-Regeln wurden beim Konzertabend exakt eingehalten. Sie reichten von 1,50 Meter Abstand zwischen den Fahrzeugen über einen Desinfektionsmittelspender vor den sehr sauberen Dixi-Klos bis hin zu ausreichend Ordnern vor und auf dem Gelände.

Lesen Sie mehr

Jugendband „Funky FroXX“ aus Greifswald trotzt der Corona-Krise

So lief das achte OZ-Newsroom-Konzert mit Artur und Band aus Greifswald

Melanie Müller gibt Autokonzert in Greifswald

Von Reinhard Amler