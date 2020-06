Autor und früherer Pastor Gerhard Dallmann aus Züssow feiert seinen 94. Geburtstag

Greifswald

Klaus Wehrmann heißt der Held in Gerhard Dallmanns 1975 erschienenem Werk „Logbuch und Agende“ – ein erstaunlicher Mensch. Ein wenig schwärmerisch, aber nicht sentimental. „Wohin der Weg ihn führt, nach Dänemark in die Desertation aus der Hitler-Wehrmacht, nach Belgien in harte Kriegsgefangenschaft mit Zwangsarbeit untertage, in kirchlichen Dienst zulande.

Klaus Wehrmann blickt zum Himmel, folgt dem Lauf der Wolken und spürt den lockenden ‚raumen‘ Wind.“ So beschreibt ihn der Klappentext und schließt mit dem Hinweis, dass nicht alle Personen frei erfunden seien.

Sehnsucht nach Weite und Meer

Gerhard Dallmann steht heute als alter Mann auf dem grünen Gelände der Wohnstätten in Züssow, an seinem 94. Geburtstag. 2018 zog er, kurze Zeit nach dem Tod seiner Frau Irmgard, aus Greifswald hierher in die Betreuung. Das Modell eines Frachtensegelschiffs hält er in der Hand, das kürzlich hier vom Stapel lief, von seinen Händen gefertigt: Als Werft diente diesmal nicht mehr sein heimischer Keller, sondern die Räume der Ergotherapie der Diakonie.

Sein Blick fängt sich in den aufgespannten weißen Segeln, die sich an diesem warmen Junitag nur müde blähen. Der Wind wird „von der Sonne totgeküßt“, wie es in der Seglersprache heißt, zumindest in der sehr poetischen Version eines Gerhard Dallmanns. Dieser Blick. Er spiegelt die Sehnsucht des jungen Klaus Wehrmanns nach Weite und Meer – und den Wunsch des alten Gerhard Dallmanns, noch einmal hinauszusegeln, jung und frei.

Seine Irmchen und er – ein unschlagbares Team

1965 wurde Gerhard Dallmann Pastor in Wieck und blieb es bis zu seinem Ruhestand 1991. 26 Jahre. „Eigentlich wollten sie ja Irmchen“, erzählt er heute mit diesem neckenden Augenzwinkern, das so echt Dallmann ist wie seine Leidenschaft für Schiffe, Scherze, Sprache und Gesang. „Sie war eine gut ausgebildete Kirchenmusikerin. Mich mussten sie dann notgedrungen dazu nehmen.“

Eine Wahl, die die Kirchengemeinde wohl nicht bereute. Denn es war sicher die unschlagbare Kombination, die das Ehepaar Dallmann so beliebt machte – aus der alles zum Singen bringenden Chorleiterin und Organistin und dem umtriebigen, die Jugend begeisternden Pastor an ihrer Seite.

Aufrechter Gang wichtiger als Karriere

Lebendig ging es zu rund um Kirche und Pfarrhof, auf dem die große Familie alle Generationen um sich scharrte. Auch wenn die kirchlichen Aktivitäten staatlich mit Argwohn beäugt wurden. Schlaflose Nächte bereitete es, als jedem der drei Kindern das Abiturmachen verwährt wurde. „Nur weil ich Pastor war, konnten sie ihren Berufsweg nicht nach Wunsch und Begabung einschlagen“, erzählt er, der wohl selten wirklich donnerte, aber noch immer klingt seine Empörung mit.

Mit Stolz ergänzt er, wie schön es den dreien dennoch gelang, sich zu verwirklichen. Als Musikprofessor, als Therapeutin und Sopranistin, als Arzt. „Vor allem sind sie aufrechte Menschen geworden“, sagt er. Und das ist ihm wichtiger als Karriere.

Pastor und Schriftsteller

Dass er nachts je geschlafen hat, scheint unwahrscheinlich, schaut man sich die Liste seiner Buchveröffentlichungen an. Ab 1975 machte Dallmann sich als Schriftsteller einen Namen. Nach dem autobiographischen Start mit dem „Logbuch“ kamen Kalendergeschichten heraus, maritime Erzählungen. Mit dem „Kahnweib“ kam 1977 ein erster Erfolgsroman, später immer wieder Kinder- und Kurzgeschichten. 1933 erschien der Hiddensee-Roman „Dornenzeit“.

Es folgen Lebensskizzen des Malers Runge, des Musikers Carl Loewe und der Dichterin Alwine Wuthenow. Bis hoch in seine 80er Lebensjahre schrieb er nicht nur, sondern reiste zu Lesungen im ganzen Land herum. Schaffende Hände. Und schaffender Geist. Bis heute. „Das eine ohne das andere wäre nur eine armselige Hälfte seines Lebens“, steht im „Logbuch“.

Mit Laubsäge und Stemmeisen

Und auch, wenn die Hände nicht mehr ruhig sind, die Augen schwächer werden: Ein Schiff hat er in seinem 94. Lebensjahr noch gebaut. Zu den unzähligen, die in Kirchen der Umgebung, Schlössern und Museen stehen. Mit Laubsäge und Stemmeisen, nach eigenen, detailverliebten Entwürfen, und mit dem Material, das eben zur Verfügung steht. Ein Fleischspieß vom Mittag muss als Ruderstange dienen. Und ein weiteres Schiff ist in Arbeit.

Eine Segelyacht, die wie der Frachtensegler nach der Renovierung in der Züssower Kirche ihren Hafen finden sollen. Als das fertige Schiff in einer Andacht übergeben wurde, fand Gerhard Dallmann Worte darüber, was ihm die Arbeit am Schiff bedeutete. Wie sehr sie ein Lichtblick war in dem inzwischen vom Nichtstun geprägten Alltag, inmitten von Menschen, deren Blick durch Alter und Krankheit oft leer geworden ist. „Es geht dem alten Mannes an der Werkbank um ein Überdenken seines Schaffens“, schreibt er auf – denn Schreiben muss er.

Das Schiff als Symbol

„Das Schiff wird mehr sein als nur ein auf dem Wasser schwimmendes Fahrzeug. Ein Sinnbild, ein Symbol soll es werden, ein Werkstück mit weitgreifender Bedeutsamkeit, das mit seiner Stimme zu dir sprechen wird.“ Es ist das Leben, mit dem er die Fahrt des Frachtenseglers versinnbildlicht. Im Hafen zuerst, wie im Elternschoß.

Doch dann mit Leinen über hinaus in die See, die Stürme bereithält, „wenn sich deine Träume zerschlagen“. Bis zum Horizont, wo das Leben endet und wohin alle getragen werden, von der ersten Sekunde an. „Segle hinein in die Zeit, die dir gehört“, schreibt er zum Schluss. Und wenn du die letzte Fahrt vollbracht, dann leg dich, Schiff, an Land – und sag Dank dem Steuermann, Christ, der am Ruder stand.

Von Christine Senkbeil