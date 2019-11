21-jährige Greifswalderin im Schreibrausch

Greifswald

Wer es dunkel und düster will, zweifelt, ob er es mit dieser Frau findet. Nichts deutet auf die Texte hin, mit denen Sophie Nuglisch tausende Leser erreicht. Sie: Lächeln im Gesicht, Haare zum Zopf gebunden, offener Blick. Die Texte: Entführungen, Misshandlung, menschliche Abgründe. „Gewalt ist ein Thema, über das ich gut schreiben kann. Meine Freunde und auch Eltern fragen mich manchmal: Wo hast du das denn her?“, sagt die Frau. Mit gerade einmal 21 Jahren hat sie bereits fünf Bücher veröffentlicht.

Schreiben im Grenzbereich

Sie schreibe, wenn sie sich danach fühle. In ihrer Heimatstadt Berlin sei praktisch über Weihnachten die Hälfte eines 300-Seiten-Romans entstanden. Für ihr neues Buch schrieb sie eine Szene, die ihr fast selbst zu heftig wurde: Ein Mann vergewaltigt seine Frau. Nuglisch beschreibe den Vorgang technisch und detailliert. Sie merkt, dass sie an einer Grenze steht. Wahrscheinlich bleibe die Szene im neuen Buch. „Die Szene basiert auf einem echten Fall. Wenn so etwas wirklich passiert, dann kann ich auch darüber schreiben.“ Woher nimmt sie die Zeit neben Engagements in studentischen Gremien wie dem Asta und ihrem Masterstudium in germanistischer Literatur?

Nuglisch veröffentlicht erstes Buch nach dem Abitur

„Das Schreiben macht mich so glücklich wie sonst nichts in meinem Leben. Schreiben ist eine spontane Sache. Wenn ich mich danach fühle, mache ich es. Wenn ich mich nicht fühle, schreibe ich auch nicht. Ich will mich nicht dazu zwingen. Niemand sagt mir, dass ich das machen muss“, sagt Nuglisch, die direkt nach dem Abitur ihr erstes Buch, einen Jugendroman, veröffentlichte. Neben den Thrillern ist auch ein Poesieband erschienen. Ideen notiert sie im Handy, tippt auf dem Laptop die Geschichten.

Jungautorin will Lektorin werden

Arbeiten veröffentlicht sie auf einer Onlineplattform, auf der ihr 10 000 Leute folgen. Ihre Bücher sind online über große Versandhändler erhältlich. „Am besten sollten die Leser in einer Buchhandlung nachfragen und die Bücher dort kaufen. Vielleicht bestellen die Läden gleich ein Exemplar mehr und Leute stoßen spontan beim Stöbern darauf.“ Leben könne sie von den Einnahmen jedoch noch nicht. Ihr Berufsziel sei deshalb Lektorin oder Drehbuchautorin. Dem Schreiben bleibt Sophie Nuglisch also definitiv treu.

