Axel Kindler (Die Basis): „Gesamtgesellschaftlich muss sich etwas ändern“

Ückeritz

Axel Kindler, Bürgermeister der Gemeinde Ückeritz und bislang aktiv in der Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“, hat seit seinem Eintritt in die Basisdemokratische Partei Die Basis – sie wurde im vergangenen Jahr als Protest gegen die Coronamaßnahmen gegründet – in diesem Jahr Großes vor: Er möchte den Wahlkreis 30 im Schweriner Landtag vertreten.

Der 47-Jährige weiß, dass es nicht einfach werden wird, gegen die anderen acht Kandidaten als Sieger hervorzugehen. „Aber ich traue mir das Wagnis zu, denn die Ziele, die wir vertreten, sprechen vielen Menschen aus der Seele“, resümiert er. Er wolle auch seine Erfahrungen als 2. Vorsitzender der BI einbringen.

Parteiarbeit basiert auf vier Säulen

Die Arbeit der Partei wird durch vier Säulen getragen: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Diese Säulen will Kindler bei einem Einzug in den Landtag im Blick haben. Auf dieser Grundlage können nach seinen Worten basisdemokratische Entscheidungen für alle Bürger in diesem Land getroffen werden, da sich gesamtgesellschaftlich etwas ändern müsse. Er selbst werde sich stark in der Gesundheitsversorgung engagieren. So sei er bereits dabei, die Volksinitiative „Für eine wohnortnahe Geburtshilfe, Kinder- und Frauengesundheit in MV“ zu unterstützen und Unterschriften dafür im Wahlkreis zu sammeln.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Gesundheitssystem muss den Menschen dienen, nicht dem Profit. Der Mensch ist schließlich keine Ware“, argumentiert Axel Kindler. Auf die Fahnen geschrieben hat er sich auch den Kampf gegen den Niedergang der Küstenfischerei durch die immer weiter sinkenden Fischfangquoten im Land. „Dieser Berufszweig darf nicht aussterben“, sagt er.

Seit 2017 ehrenamtlicher Bürgermeister in Ückeritz

Axel Kindler ist verheiratet und hat einen zehnjährigen Sohn. Der Ückeritzer hat nach Ende der Schule den Beruf des Baufacharbeiters im damaligen KKW in Lubmin erlernt. Nach der Wende hat er erst noch eine Weile in diesem Beruf gearbeitet, sich dann später aber selbstständig gemacht als Energieberater. Dafür hat er den IHK-Abschluss zum EU-Energiemanager erworben. Mittlerweile übt er diese Tätigkeit nur noch im Nebenjob aus. Hauptberuflich bin ich täglich mehrere Stunden auf dem Campingplatz im Ort tätig.

Kindler ist seit 2017 ehrenamtlicher Bürgermeister in Ückeritz. Er hofft, dass sich seine Partei Die Basis weiter etablieren kann. Dafür will er im Wahlkampf viele persönliche Gespräche führen.

Von Cornelia Meerkatz