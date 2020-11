Vorpommern-Greifswald

Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen kam eine 37-jährige Autofahrerin davon, die sich am Samstagabend mit ihrem PKW Mitsubishi überschlug und im Straßengraben landete. Sie befuhr gegen 19 Uhr die B109 aus Richtung Ducherow kommend in Richtung Neu Kosenow, als sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die im Landkreis Vorpommern-Greifswald wohnhafte Fahrzeugführerin zu schnell unterwegs war. Vorsorglich wurde die Frau für weitere medizinische Untersuchungen ins Klinikum Ueckermünde gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zur Aufnahme des Unfalls und Bergung des PKW war die B109 zwei Stunden einseitig gesperrt.

Von wbk