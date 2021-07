Bergen

Die dreifache Mutter Josy (23) und ihr Freund Christian (24) aus Bergen sind verzweifelt. Seit fünf Wochen pendeln sie zwischen Rügen und Greifswald, um ihren gemeinsamen Sohn Nico im Krankenhaus zu besuchen, der am 12. März 2021 das Licht der Welt erblickte. Er hat ein Loch im Lymphsystem und wird deshalb rund um die Uhr auf der Intensivstation betreut. Doch die täglichen Fahrten sind teuer und greifen die Haushaltskasse der jungen Familie enorm an. Einige Vereine haben von dem Schicksal erfahren und helfen nun unbürokratisch.

Bei Nico wurde Aszites, eine krankhafte Ansammlung von Flüssigkeit im Bauchraum, in der 32. Schwangerschaftswoche festgestellt. Er musste ein paar Wochen vor dem errechneten Geburtstermin in der Rostocker Klinik geholt werden. Der Säugling kam danach ins Sana Krankenhaus nach Bergen und durfte dann fünf Tage lang zu Hause bleiben. „Seine Geschwister und wir waren überglücklich. Wir hatten zwar die Auflage, dass wir jeden Tag den Kinderarzt aufsuchen mussten, das haben wir aber gerne gemacht. Denn nur eine Sache war wichtig: Unsere Familie war komplett“, sagt Josy.

500 Euro pro Monat

Das Glück hielt aber nur wenige Tage. Bei einem Kontrolltermin stellte sich heraus, dass die Wasseransammlungen zugenommen haben. Sofort kam Nico nach Greifswald ins Krankenhaus, über 60 Kilometer von seiner Familie entfernt. Viel zu weit für die junge Familie, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist und nicht regelmäßig für die Kosten aufkommen kann. Die Krankenkasse hat die Erstattung der Fahrkosten abgelehnt, weil nicht lebensnotwendig. Somit zahlt die Familie die Zugtickets selbst, das sind knapp 500 Euro pro Monat.

Peter und Monika Röher (l.) vom Verein sowie Josy und Christian mit Sohn Finn beim Treffen in Bergen. Quelle: Mathias Otto

Der Alltag erweist sich für die jungen Leute schwierig. „Wir müssen sehen, wie wir alles unter einen Hut bekommen“, sagt Christian. Das heißt, einen Tag geht es nach Greifswald, einen Tag bleibt das Paar in Bergen, um etwa den Haushalt zu machen und Behördengänge zu erledigen. Manchmal, so wie diese Woche, ist die Fahrt täglich möglich. Und wenn sie im Krankenhaus sind, darf jedes Elternteil jeweils nur eine Stunde zu Nico, da er sich auf der Intensivstation befindet und hier besondere Besucherregeln gelten. Der andere wartet in dieser Zeit zusammen mit den beiden Kindern Finn (2) und Phil (3) im Warteraum des Krankenhauses.

Vorwürfe von Krankenhaus und Kindergarten

Und hier muss sie auch Kritik einstecken. „Vom Krankenhaus bekomme ich Vorwürfe, dass ich nicht öfter komme, vom Kindergarten bekomme ich Vorwürfe, dass ich zu Hause auch zwei Kinder habe, die die Mutter dringend brauchen“, sagt Josy. Innerlich zerreißt es die junge Mutter vor Kummer und Schmerz, aber anmerken lassen möchte sie sich das nicht.

Mut macht dem Paar hingegen, dass es einige Vereine gibt, die auf das Schicksal aufmerksam geworden sind und helfen wollen. „Wir sind froh, dass uns Leute auch mal gut gesonnen sind“, sagt sie. Die gemeinnützige Organisation Aktion Sonnenherz spendet für Nico (Aktion Sonnenherz; IBAN: DE07 7016 9614 0001 8090 83; BIC: GENODEF1FSR; Verwendungszweck: Helft Nico).

Dieser Aufruf hat auch Heavy-Metal-Fans aus Magdeburg (Sachsen-Anhalt) erreicht, genauer gesagt den Verein „Metalheads aus Deutschland For Kid´s“. Dessen Mitglieder setzen sich gezielt für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen ein. Dafür organisieren sie Musik- und andere Kulturevents als Benefizveranstaltungen.

Verein übernimmt die Fahrtkosten

Zu den 125 Mitgliedern gehören auch Monika und Peter Röher aus Binz. „Wir haben gesagt: ,Wir wollen nicht quatschen, wir wollen handeln’“, sagt er. Schnell organisierte das Paar einen Termin mit den jungen Eltern und überreichte 500 Euro, damit die Fahrtkosten für den nächsten Monat gedeckt sind. „Wir arbeiten unter anderem mit Motorsport Arena Oschersleben zusammen. Wenn Weltmeisterschaftsläufe stattfinden, veranstalten wir unsere Metal-Days. Und die erzielten Einnahmen nutzen wir dann, um zu helfen“, so Peter Röher.

Die Metal-Fans haben auch schon versprochen: „Das wird keine einmalige Sache bleiben. Wir haben der Familie angeboten, dass man auch einen Fahrdienst einrichten kann. Wenn Not am Mann ist, unterstützen wir gerne weiter“, sagt Monika Röher. Gerne sind auch Spender gesehen, die den Verein unterstützen möchten, damit solche Aktionen erst möglich werden (www.made4kids.org). Weitere Unterstützung bekamen die Bergener vom Greifswalder Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm, der 15 Bustickets für Greifswald sponserte.

Übernachtung in Greifswald

Auch der gemeinnützige Verein „KinderLachen009 Rügen“ bietet Hilfe an. „Ich habe mit der Mutter telefoniert und fragte, was wir ihnen Gutes tun können. Sie antwortete, es wäre schön, wenn ein günstiger Campingplatz in der Nähe wäre, wo die ganze Familie übernachten kann, um in der Nähe von Nico zu sein“, sagt Christin Juhnke vom Verein.

Zur Diskussion steht jetzt ein mehrtägiger Aufenthalt für Josy, Christian, Finn und Phil in einer Ferienwohnung in Greifswald. „Das soll auch dazu dienen, dass sie neben den Krankenhausbesuchen auch mal abschalten und runterfahren können“, so Christin Juhnke.

Von Mathias Otto