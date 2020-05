Babyboom bei den Storchen  im Greifswalder Tierpark 

Greifswald

Kleine, hungrige Schnäbel schauen aus den Storchennestern im Greifswalder Tierpark: 12 Jungtiere ziehen die Weißstörche derzeit groß, freut sich Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. Die Eltern leben durch Flügelverletzungen ganzjährig im Tierpark und dieser bietet gute Bedingungen für den Nachwuchs.

In der freien Natur gehe der Bestand der Weißstörche in der Region jedoch zurück, zeigt sich Frank Tetzlaff besorgt. Ende der 1990er Jahre fühlten sich 52 Storchenpaare hier heimisch. Letztes Jahr waren es noch 26 und auch in diesem Jahr sehe die Prognose eher schlecht aus.

Noch tragen die jungen Störche ein graues Federkleid, doch es dauert nicht lange, bis sie groß werden. Zwischen Ende Juli und Anfang August sind die Kleinen dann erwachsen genug, um alleine die Reise in den Süden anzutreten und hoffentlich im nächsten Jahr zurück zu kommen.

Von Stefanie Ploch