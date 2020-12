Greifswald/Anklam

Größer kann die Freude in der Vorweihnachtszeit kaum sein: 16 Mütter und Väter in Vorpommern-Greifswald konnten sich in der Woche vom 7. bis 13. Dezember über Nachwuchs freuen. Die Neugeborenen erblickten in der Universitätsfrauenklinik Greifswald und der Ameos-Klinik Anklam das Licht der Welt und brachten ihre frischgebackenen Eltern zum Strahlen.

Vier Mädchen und fünf Jungen in Greifswald geboren

Im Kreißsaal des Universitätsklinikums Greifswald strampelten sich in der vergangenen Woche neun Babys auf die Welt, vier Mädchen und fünf Jungen trugen sich ins Buch der Geburten der Klinik ein. Zum Schutz vor Corona darf gegenwärtig kein Fotograf die Station betreten. Deshalb konnten die Neugeborenen für ihren ersten großen Auftritt in der Baby-Galerie auch nicht abgelichtet werden. Die Uni-Klinik bittet um Verständnis.

Sieben Babys strampelten sich in Anklamer Klinik auf die Welt

In der Ameos-Klinik Anklam trugen sich sieben Babys in der zurückliegenden Woche ins Buch der Geburten ein. Dazu gehört Rosalie Regina Jana Schmidt. Dem Mädchen half das Team im Kreißsaal der Klinik in der Peenestadt am 9. Dezember auf die Welt. Kurz nach 0.22 Uhr war es soweit: Rosalie ließ den ersten Schrei ihres Lebens im Kreißsaal vernehmen – sehr zur Freude ihrer Eltern, die in Libnow wohnen. Für deren Nachwuchs wurden nach dem Wiegen und Messen 3710 Gramm und 52 Zentimeter notiert.

Antonie – Wonneproppen der Woche

Ebenfalls am 9. Dezember feiert Antonie Weißenbacher Geburtstag. Punkt 1.21 Uhr durften sich die Eltern über die Ankunft ihres Nachwuchses in der Anklamer Klinik freuen. 56 Zentimeter maß Antonie bei der Geburt und brachte stolze 4500 Gramm auf die Waage. Damit war er das schwerste Baby der vergangenen Woche in der Ameos-Klinik und sicherte sich den Titel „Wonneproppen der Woche“. Der wird künftig Ausfahrten im Kinderwagen in seiner Heimatgemeinde Iven genießen können.

Hochbetrieb im Kreißsaal am 10. Dezember

In Anklam geboren und in der Peenestadt auch zu Hause ist Heinrich Brüsch. Der brachte seine frischgebackenen Eltern am 10. Dezember um 0.48 Uhr zum Strahlen. Der Zuwachs für die Peenestadt trug sich mit 3410 Gramm und 49 Zentimeter ins Buch der Geburten der Ameos-Klinik ein.

Zur Galerie Das sind die sieben Neugeborenen aus der Ameos-Klinik Anklam, die frischgebackene Eltern in Vorpommern-Greifswald zum Strahlen bringen.

Am 10. Dezember meldete sich mit der Geburt von Cayden Richter auch Zuwachs für Torgelow in der Anklamer Klinik an. 8.48 Uhr „kämpfte“ sich Cayden – der Name ist schottischen Ursprungs und bedeutet „Kämpfer“ – mit einem gewicht von 3490 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern auf die Welt.

Am Nachmittag des 10. Dezember half das Team im Kreißsaal der Ameos-Klinik dann Rosalie Ziggel auf die Welt. 3210 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß, löste ihre Ankunft um 16.03 Uhr helle Freude bei ihren Eltern aus, die in Eggesin zu Hause sind.

Mit der Geburt von Rosalie konnte das Kreißsaal-Team der Anklamer Klinik am vergangenen Donnerstag noch nicht in den Feierabend starten. Zu später Stunde meldete sich weitere Verstärkung für Vorpommern-Greifswald mit der Geburt von Enya Helene Riewe an. 22.57 Uhr war es soweit. Für das Mädchen, das in Ducherow zu Hause ist, notierten die Hebammen 3150 Gramm und 50 Zentimeter nach dem Wiegen und Messen.

Ida – waschechte Anklamerin

Ida Rost darf sich „waschechte“ Anklamerin nennen. In der Klinik der Peenestadt strampelte sich das bei seiner Geburt 3680 Gramm schwere und 51 Zentimeter große Mädchen am 11. Dezember um 12.08 Uhr auf die Welt. In ihrer Heimatstadt Anklam wird Ida nun auch ihr erstes Weihnachtsfest mit ihren glücklichen Eltern erleben.

Von OZ