Anklam/Greifswald

In der letzten Woche haben 24 Babys in der Uniklinik Greifswald das Licht der Welt erblickt – darunter zwölf Mädchen und zwölf Jungen. Am Donnerstag und Freitag war jeweils ein Zwillingspärchen dabei. In der Ameos Klinik in Anklam waren die Mädchen knapp in der Überzahl. Zwischen dem 27. Oktober und dem 6. November machten hier fünf Mädchen und vier Jungen ihre Eltern stolz. Wir stellen einige von ihnen vor.

Mika Christian Jurkewicz aus Ducherow machte am Mittwoch um 9.45 Uhr den Anfang. Er wurde mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3890 Gramm geboren.

Am 30. Oktober um 11.32 Uhr kam Jupp Hauke Ciesielski zur Welt. Der Kleine war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und 3240 Gramm schwer. Die stolze Familie ist in Jatznick zu Hause. Am Abend des selben Tages machte Max Städing aus Boldekow seine Eltern glücklich. Um 20.48 Uhr erblickte er mit 50 Zentimetern und 3570 Gramm das Licht der Welt.

Zur Galerie In der Zeit vom 27. Oktober bis zum 6. November wurden neun Babys in Anklam geboren. Die OZ stellt sie vor und gratuliert den stolzen Eltern.

Mia Marlen aus Friedland kam am Sonntag um 19.07 Uhr zur Welt. Sie war bei der Geburt 51 Zentimeter groß und 3440 Gramm schwer.

Gleich drei Babys kamen am Dienstag in der Ameos Klinik zur Welt. Ajax aus Anklam war um 02.16 Uhr mit 52 Zentimetern und 3380 Gramm der Erste. Auch die Eltern von Amy-Jools Barth konnten sich freuen. Die Kleine aus Wolgast wurde um 8.34 Uhr mit einer Größe von 51 Zentimetern und einem Gewicht von 3460 Gramm geboren. Am Abend folgte Emma Marie Schmidt aus Greifswald. Die Kleine kam um 18.52 Uhr mit 51 Zentimetern und 4410 Gramm auf die Welt.

Einen Tag später ertönten die ersten Schreie von Alva Silzer. Sie war bei ihrer Geburt 52 Zentimeter groß und 3280 Gramm schwer und ist nun in Friedland zu Hause. Auch Carlotta Plaumann aus Prenzlau konnte ihre Eltern stolz machen. Die Kleine wurde am 6. November um 10.16 Uhr geboren. Sie war 54 Zentimeter groß und 2520 Gramm schwer.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frischgebackenen Eltern und wünscht allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben.

Von Kira Schmidt