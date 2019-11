Willkommen Wilhelmine, Max und Fritzi

Greifswald Anklam

15 Mädchen und Jungen sind zwischen dem 11. und 18. November im Greifswalder Universitätsklinikum geboren worden. Zehn von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Dorle Krolow aus Groß Kiesow erblickte am 11. November um 14.36 Uhr das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 47 Zentimetern 3200 Gramm auf die Waage. Am Tag darauf folgten Willi Borth aus Wolgast (9.15 Uhr, 45 Zentimeter, 2190 Gramm) und Marlene Amilie Harderaus Greifswald (21.53 Uhr, 47 Zentimeter, 3110 Gramm). Ihren Geburtstag am 13. November feiert künftig Lana Klieweaus Ueckermünde (14.17 Uhr, 49 Zentimeter, 2820 Gramm).

Loki Björn Thurow aus Kröslin wurde am 14. November um 21.43 Uhr begrüßt. Im wurden 50 Zentimeter und 3870 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Luisa Bachaus Greifswald (18.21 Uhr, 50 Zentimeter, 3450 Gramm) und Hanna Gladrowaus Wackerow (20.56 Uhr, 49 Zentimeter, 3220 Gramm) haben den 15. November für ihren ersten großen Auftritt gewählt. Bis zum 16. November hat Amir Alaa Ender aus Greifswald (16.56 Uhr, 51 Zentimeter, 3400 Gramm) gewartet.

Stattliche 3920 Gramm brachte Milan Hoffmannaus Wolgast bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern am 18. November um 0.05 Uhr auf die Waage. Wenige Stunden später folgte um 8.33 Uhr Dennis Suleymanzade (53 Zentimeter, 3610 Gramm) aus Greifswald.

Im Ameos Klinikum in Anklam wurden in der vergangenen Woche sechs neue Erdenbürger begrüßt. Bereits am 10. November erblickte um 10.15 Uhr Wilhelmine Ohmdas Licht der Welt. Sie wog bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3590 Gramm. Zuhause ist sie in Klein Bünzow. Am selben Tag wurde um 16.01 Uhr Jack Louis Sippel aus Rossin geboren. Seine ersten Körpermaße: 55 Zentimeter und 4000 Gramm.

Fritzi Marina Monika Schmidt aus Ferdinandshof wurde am 15.November 2019 um 11.48 Uhr im Ameos Klinikum Anklam geboren. Sie war 3140 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß. Quelle: Fotostudio Pixelperle

Am Tag darauf wurde um 10.09 Uhr Linus Prüfer(48 Zentimeter, 2790 Gramm) aus Züssow begrüßt. Seinen Geburtstag am 12. November feiert künftig Max Friedrich Gustav Grawe(47 Zentimeter, 2930 Gramm) aus Klein Bünzow. Um 8.24 Uhr gab er den ersten Schrei seines Lebens von sich.

Der Krösliner Marten Plachta(50 Zentimeter, 3590 Gramm) wurde am 13. November um 8.52 geboren und Fritzi Marina Monika Schmidt (48 Zentimeter, 3140 Gramm) aus Ferdinandshof am 15. November um 11.48 Uhr.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Vätern. Auch jenen, deren Babys namentlich nicht genannt werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt