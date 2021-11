Anklam /Greifswald

In der Woche vom 8. bis 14. November erblickten in der Unimedizin Greifswald 20 Babys das Licht der Welt. Darunter waren zwölf Mädchen und acht Jungen. In der Ameos Klinik Anklam wurden drei Babys geboren. Außerdem stellen wir zwei Anklamer Babys vor, die am vorletzten Wochenende geboren wurden.

Die kleine Finja Kirsch erblickte am 8. November in Anklam das Licht der Welt. Mit 52 Zentimetern und 3890 Gramm wurde die frischgebackene Wolgasterin um 01.36 Uhr geboren.

Am 9. November kam um 18.17 Uhr Loucia Dameris zur Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3020 Gramm und war 48 Zentimeter groß. Zu Hause ist sie in Reetzow auf Usedom.

Mit 3070 Gramm und 49 Zentimetern kam am 9. November Linus Kiekhöfer zur Welt. Der Ducherower wurde um 19.06 Uhr in Anklam geboren.

In der Unimedizin Greifswald erblickte der kleine Connor Wolf am 10. November das Licht der Welt. Der Karlsburger wurde mit 3300 Gramm und 51 Zentimetern um 7.02 Uhr geboren.

Am 10. November konnten sich die Eltern von Julian freuen. Um 22.50 Uhr kam er in Greifswald zur Welt. Bei seiner Geburt wog er 3130 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Der kleine Alexander wurde am 10. November um 02.08 Uhr geboren. Der frischgebackene Züssower brachte 3550 Gramm auf die Waage und war 50 Zentimeter groß.

In der vorletzten Woche bekam auch Stralsund Zuwachs. Die kleine Dana Elisabeth König erblickte am 7. November um 13.37 Uhr in Greifswald das Licht der Welt.

Der kleine Paco wurde am Samstag den 6. November geboren. Bei seiner Geburt wog er 3510 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Wir wünschen allen Babys einen guten Start in ihr Leben und gratulieren allen frischgebackenen Eltern.

Von sala