Greifswald

Neun Babys sind an den vergangenen Tagen im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald geboren worden, die an dieser Stelle veröffentlich werden sollen. Bereits am 5. Juni um 10.41 Uhr erblickte Alina Lütt aus Greifswald das Licht der Welt. Die Hebammen notierten für sie eine Körpergröße von 46 Zentimetern und ein Gewicht von 2190 Gramm. Am Abend des selben Tages um 18.26 Uhr folgte Jule-Mandy Müller aus Greifswald. Sie war 53 Zentimeter groß und 4180 Gramm schwer.

Theodor Perner aus Greifswald wurde am 6. Juni um 5.02 Uhr geboren. Er brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3430 Gramm auf die Waage. Die kleine Ella aus Greifswald feiert künftig am 7. Juni ihren Geburtstag. Den ersten Schrei ihres Lebens gab sie um 9.41 Uhr von sich. Sie wog 3375 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Am 8. Juni um 2.33 Uhr freuten sich die Eltern von Tamara Simonyan aus Greifswald über den Familienzuwachs. Ihre ersten Körpermaße: 49 Zentimeter und 3250 Gramm. Am selben Tag folgte noch um 14.25 Uhr Jannes Müller aus Heringsdorf mit 51 Zentimetern und 3030 Gramm.

Das Licht der Welt am 10. Juni erblickten um 14.24 Uhr Niklas Elia Reincke aus Siedenbollenthin mit 50 Zentimetern und 2720 Gramm sowie um 22.54 Miriam Josephine Schleinig aus Greifswald mit 47 Zentimetern und 2470 Gramm. Jelena Koch aus Greifswald kam am 11. Juni um 6.30 Uhr auf die Welt. Ihre ersten Maße: 49 Zentimeter und 2630 Gramm.

Zehn Babys in Anklam

Zehn Babys sollen genannt werden, die an den vergangenen Tagen im Ameos Klinikum in Anklam geboren wurden. Zum Auftakt am 4. Juni um 7.25 halfen die Hebammen Jonathan Hessel aus Dewichow in der Gemeinde Mellenthin auf die Welt. Ihm wurden 50 Zentimeter und 2880 Gramm ins Stammbuch eingetragen. Auf ihn folgten am 7. Juni um 5.36 Uhr Ronja Neb aus der Stadt Usedom mit 52,5 Zentimetern und 3670 Gramm sowie um 20.16 Uhr Ben Oswald Drockur aus Anklam mit 53 Zentimetern und 3710 Gramm.

Zwei Sonntagskinder gab es am 8. Juni. Hannah Holtz aus Anklam kam um 15.18 Uhr mit 50 Zentimetern und 2610 Gramm auf die Welt und Luna Norine Schleer aus Ferdinandshof um 17.56 Uhr mit 49 Zentimetern und 2960 Gramm.

Zum Start in die neue Woche wurde am 9. Juni um 0.15 Uhr Lisabeth Ilvy Beise aus Mellenthin geboren. Sie war 49 Zentimeter groß und wog 3340 Gramm. Anton Block aus Züssow bereitete seinen Eltern mit seiner Ankunft am selben Tag um 22.10 Uhr eine große Freude. Seine ersten Maße: 49 Zentimeter und 2970 Gramm.

Ben Alex Spaller aus dem Lankwitzer Ortsteil Krienke wurde am 10. Juni um 11.02 Uhr geboren. Er brachte bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern sehr stattliche 4160 Gramm auf die Waage. In Lassan wohnt jetzt Emili Lange. Ihr halfen die Hebammen am 12. Juni um 8.45 Uhr ans Licht dieser Welt und schrieben ihr 46 Zentimeter sowie 2650 Gramm ins Stammbuch. Und nicht zuletzt freuten sich die Eltern von Theo Dittrich am 13. Juni um 22.49 Uhr über die Ankunft ihres Sohnes, der 50 Zentimeter groß und 3620 Gramm schwer war.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht erwähnt werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt