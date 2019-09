Willkommen Mathilda,Bjarne und Nora Linett

Greifswald/Anklam

24 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 9. bis 15. September im Universitäts-Klinikum in Greifswald geboren worden. Zum Auftakt erblickte am 9. September um 11.30 Uhr Jakob Lohraus Greifswald das Licht der Welt. Er war 3425 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Ihm folgten am selben Tag Marit Rosalie Kuba(13.55 Uhr, 3490 Gramm, 50 Zentimeter) aus Greifswald und Anton Benjamin Knöck(15.42 Uhr, 2750 Gramm, 51 Zentimeter) aus Greifswald.

Sechs Geburten am 10. September

Hochbetrieb herrschte mit sechs Geburten am 10. September im Kreißsaal. Begrüßt werden konnten Bjarne Plog(1.01 Uhr, 3540 Gramm, 52 Zentimeter) aus Sundhagen, Jonas Aaron Obst (4.34 Unr, 3320 Gramm, 49 Zentimeter) aus Greifswald, Adele Kaiser(14.43 Uhr, 2720 Gramm, 50 Zentimeter) aus Behrenhoff, Finn Gnerlich(17.46 Uhr, 2600 Gramm, 46 Zentimeter) aus Wolgast, Henri Janzen (19.50 Uhr, 4000 Gramm, 54 Zentimeter) aus Greifswald und Hannah Eva Fahr(23.23 Uhr, 3100 Gramm, 50 Zentimeter).

Ihre Geburtstag am 11. September feiern künftig: Alea Alina Melüh(0.07 Uhr, 3860 Gramm, 52 Zentimeter) aus Dersekow, Amalia Melody Damaschke(7.39 Uhr, 4600 Gramm, 58 Zentimeter) aus Greifswald, Clara Wieczorek(14.29 Uhr, 2140 Gramm, 44 Zentimeter) aus Sassnitz, Piet Klaus Kallenbach (21.02 Uhr, 3080 Gramm, 51 Zentimeter) aus Karlshagen sowie Mathilda Albers (17.53 Uhr, 2280 Gramm, 45 Zentimeter) aus Pudagla.

Zwei ruhige Tage

Relativ ruhig blieb es am Donnerstag und Freitag. Am 12. September um 14.23 Uhr strampelte sich Lina Graap(2760 Gramm, 46 Zentimeter) ins Leben. Emil Hamann(14.55 Uhr, 1240 Gramm, 40 Zentimeter) aus Trent und Mila Pautsch(17.53 Uhr, 4110 Gramm, 55 Zentimeter) aus Greifswald folgten einen Tag später.

Am 14. September wurden Gerda Kipke(0.48 Uhr, 3820 Gramm, 50 Zentimeter) aus Greifswald, Marlon De Man(2.49 Uhr, 3560 Gramm, 52 Zentimeter) aus Greifswald, Nora Linett Krüger(4.53 Uhr, 3280 Gramm, 50 Zentimeter) sowie Alan (23.59 Uhr) geboren. Und dann gab es da noch zwei Sonntagskinder: Lilly Koschewski(7.35 Uhr, 3380 Gramm, 49 Zentimeter) aus Greifswald und Luisa Utecht(11.37 Uhr, 3380 Gramm, 50 Zentimeter) aus Wackerow.

Drei Babys in Anklam

Diana Adubea wurde am 12. September in Anklam geboren. Quelle: Fotostudio Pixelperle/Merle Prepernau

Im Ameos-Klinikum Anklam erblickten Emilia Jutta Kus(9. September, 22.40 Uhr, 3660 Gramm, 53 Zentimeter) aus Swinemünde, Mathilda Michelson(11. September, 14 Uhr, 3410 Gramm, 48 Zentimeter) aus Anklam sowie Diana Adubea(12. September, 8.52 Uhr, 3100 Gramm 51 Zentimeter) aus Anklam das Licht der Welt.

Von Jens-Peter Woldt