Greifswald/Anklam

Familienglück in Vorpommern-Greifswald: In der Woche vom 30. August bis 5. September kamen an der Unimedizin Greifswald zwölf Kinder zur Welt. Am 1. September wurde ein Zwillingspaar geboren. Die Mädchen waren dabei mit acht gegenüber vier Jungen in der Überzahl.

Bereits am 29. August um 14.04 wurde Fiete Lüring im Kreißsaal der Hansestadt geboren wurde. Das Sonntagskind brachte 3950 Gramm auf die Waage und war 51 Zentimeter groß.

Die Ameos-Klinik Anklam meldet für die vergangene Woche acht Geburten. Schon am 29. August um 17.43 Uhr erblickte Milla Jager aus Medow das Licht der Welt. Sie wog 2740 Gramm und maß 47 Zentimeter.

Emilio Odin Schulz aus Neubrandenburg feiert künftig am 31. August seinen Geburtstag. Er wurde um 8.10 Uhr mit 3700 Gramm und 50 Zentimetern geboren.

Die Eltern von Abby Brandenburg konnten sich am 31. August um 8.50 Uhr über die Geburt ihrer Tochter freuen. Sie wog bei einer Größe von 50 Zentimetern 3340 Gramm. Zu Hause ist sie in Wolgast/Pritzier.

Zuwachs für Mönkebude gab es am 31. August um 13.14 Uhr. Theo Morcinek kam mit 3660 Gramm und 51 Zentimetern auf die Welt.

Frieda Jarchow aus Neubrandenburg trug sich am 31. August um 23.08 Uhr in das Buch der Geburten ein. Sie wog 3400 Gramm und war 53 Zentimeter groß.

Zuwachs für Heringsdorf

Romy Weigel gab ihren ersten Schrei am 1. September um 5.16 Uhr von sich. Sie brachte 3210 Gramm auf die Waage und maß 50 Zentimeter. Ihr Babybettchen steht in Heringsdorf.

Melanie Simdorn erblickte am 2. September um 22.18 Uhr mit 3860 Gramm und 53 Zentimetern das Licht der Welt. Zu Hause ist sie in Greifswald.

Den Reigen der Geburten in der vergangenen Woche am Klinikum in Anklam beschloss Freya Strehlow aus Rubenow am 3. September um 19.50 Uhr. Sie wog 4160 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ