Greifswald/Anklam

In der Woche vom 13. Dezember bis 19. Dezember kamen in der Greifswalder Universitätsmedizin 16 Babys zur Welt. Unter den Geschlechtern gab es hier einen klaren Gleichstand: Es wurden acht Mädchen und acht Jungen geboren. Am Mittwoch war sogar ein Zwillingspaar dabei.

Im Anklamer Ameos Klinikum wurden vier kleine Neuankömmlinge Mitte Dezember begrüßt. Den Anfang machte am 11. Dezember um 23.02 Uhr Max Roberto Wiese. Er ist 49 Zentimeter groß und bringt 3300 Gramm auf die Waage. Jetzt lebt er mit seiner Familie in Ahlbeck.

Der kleine Matteo Plachta aus Kröslin wurde ebenfalls in der Anklamer Klinik geboren. Am 13. Dezember stieß Matteo um 08.46 Uhr seinen ersten Schrei aus. Er ist 52 Zentimeter groß und wiegt 3850 Gramm.

Bildergalerie: Die Babys der Woche aus Greifswald und Anklam

Zur Galerie Diese Dezember-Babys erblickten in Greifswalder und Anklamer Kliniken das Licht der Welt.

Am 14. Dezember freuten sich die Wolgaster Eltern des kleinen Nelio Sperling über seine Ankunft. Er kam um 12.50 Uhr mit 47 Zentimetern und 2560 Gramm im Ameos Klinikum Anklam zur Welt.

Am 16. Dezember erblickte die kleine Ella um 13.58 Uhr das Licht der Welt und bescherte ihren Eltern damit das wohl schönste Vorweihnachtsgeschenk. Die Kleine misst 52 Zentimeter und wiegt 3710 Gramm. Sie wurde am Donnerstag in der Frauenheilkunde- und Geburtshilfeklinik der Universitätsmedizin Greifswald geboren und lebt nun mit ihrer Familie in Wolgast.

Ebenfalls am 16. Dezember geboren ist Emil Zemke aus Krien: Er kam im Ameos Klinikum Anklam um 16.15 Uhr mit 3430 Gramm und 53 Zentimetern zur Welt.

Wir wünschen allen frischgebackenen Familien eine schöne Kennlernzeit und allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben.

Von Caroline Bothe