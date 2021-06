Baden in Vorpommern-Greifswald: In welchem Zustand sind unsere Seen?

Greifswald

Dank Lockerungen der Coronaregeln sind wieder Treffen mit vielen Freunden erlaubt. Das Wetter lädt dazu ein, sich draußen aufzuhalten, und die Badesaison ist in vollem Gange. Damit der Sprung oder der Gang ins Wasser keine bösen Überraschungen bereithält, sind Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Greifswald an den Küsten und Seen zwischen Greifswald und Pasewalk unterwegs. „Bisher wurde an den kontrollierten Badestellen eine sehr gute Wasserqualität festgestellt“, sagt Anke Radlof, Pressesprecherin des Landkreises.

Offiziell begann die Badesaison gemäß Badegewässerlandesverordnung am 20. Mai und endet am 10. September. Mindestens alle vier Wochen überprüfen die zuständigen Mitarbeiter in diesem Zeitraum das Wasser und die Umgebung auf die Qualität.

Vor Ort wird der pH-Wert gemessen, weitere Proben gehen ins Labor

Dafür steigen die Männer und Frauen in Wathose ins Nass, halten Ausschau nach Anzeichen für Verschmutzungen und überprüfen die Sichttiefe der Gewässer. Direkt vor Ort wird anhand einer Probe der pH-Wert gemessen. Bei einer Standortbegehung nehmen die Mitarbeiter Sanitäranlagen, die Ausstattung und den Strand in den Blick. Um sicherzustellen, dass keine Bakterien wie E.coli oder Enterokokken den Badespaß vermiesen, werden routinemäßig mikrobiologische Proben in ein Labor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Neustrelitz gesendet. Bei Verdachtsfällen werden weitere Kontrollen veranlasst.

Leichte Auffälligkeiten gab es lediglich im Schlosssee Penkun, dessen pH-Wert leicht erhöht war, und am Hohensee, auf dem die Fachleute viel Blütenstaub auf der Wasseroberfläche fanden. „Wenn dem Kreis gemeldet wird, dass Auffälligkeiten zu sehen sind, prüfen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Wasserqualität vor Ort“, so Radlof. Auch wenn bei Routinekontrollen Verunreinigungen entdeckt werden, wird nach wenigen Tagen erneut kontrolliert.

Die Badestellen in Vorpommern-Greifswald erfüllen die Standards der Europäischen Union. Quelle: Benjamin Barz/Europäische Umweltagentur

Strände wegen Blaualgen gesperrt

Badeverbote spreche der Kreis selbst nur in besonders gravierenden Situationen aus, sagt Anke Radlof. In den meisten Fällen spricht der Kreis eine Warnung aus. Die zuständigen Gemeinden oder Eigentümer setzen diese mit Warnschildern vor Ort um. Wie im vergangenen August, als Blaualgen in den Gewässern an Vorpommerns Küste auftauchten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Algen. Die Cyanobakterien, die küstennahe Gebiete mit einem grünen Film überziehen, können bei empfindlichen Menschen zu Haut- und Schleimhautreizungen oder allergischen Reaktionen führen. Im vergangenen Jahr starben aber drei Hunde, nachdem sie an der Badestelle Wampen das von Blaualgen befallene Wasser getrunken hatten.

Kurz darauf wurde nicht nur in Wampen der Strand für wenige Tage gesperrt, sondern auch das Strandbad Eldena, Badestellen in Wolgast sowie am Achterwasser bei Lütow. Im Moment dürfte die Gefahr klein sein: Blaualgen vermehren sich verstärkt bei Wassertemperaturen ab 20 Grad und bei den passenden Umweltbedingungen – bisher liegt die von den Kreismitarbeitern gemessene Temperatur an den fast 60 Badestellen in Vorpommern-Greifswald zwischen elf und sechzehn Grad.

Wärme begünstigt Vibrionen

Ab der gleichen Temperatur vermehren sich auch Vibrionen verstärkt – gefährliche Bakterien, die über offene Wunden eindringen und hauptsächlich bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Älteren oder Personen mit Vorerkrankungen in sehr seltenen Fällen zu tödlichen Verläufen führen können. Wegen dauerhaft ansteigender Temperaturen infolge des Klimawandels könnte die Zahl der Vibrionen-Infektionen in den kommenden Jahren zunehmen, warnte bereits im Sommer 2020 – im vergangenen Jahr wurden drei Infektionen in MV bekannt – das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Seltenes Phänomen

Im August 2020 bot sich nachts am Strand von Lubmin ein magischer Anblick. Einzeller sorgten für Meeresleuchten. Quelle: Caja Vogt

Doch nicht jeder Algenteppich ist gleichbedeutend mit Gefahr: Es handle sich meist um Naturphänomene, die in der Regel kein Hinweis auf eine gefährliche Verschmutzung seien, selbst wenn sie wegen Zersetzungsprozessen übel riechen, so Kreissprecherin Radlof. Und im besten Fall liefern Algen bestaunenswerte Ereignisse: In Lubmin konnte man im vergangenen August durch Plankton ausgelöstes, nächtliches Leuchten in der Ostsee beobachten.

