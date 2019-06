Greifswald

Die Bürgerschaft hat beschlossen. In diesem Jahr bleiben die Kassenhäuschen des Strandbades Eldena zu. Badevergnügen ist nun kostenlos. Mit der Reinigung hat die Stadt eine einheimische Firma beauftragt. Auch der Rettungsturm wird von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft weiter betreut.

Alles prima? „Räder liegen in Massen an Strand“, verneint OZ-Leserin Gundula Nowak nach einem Besuch in Eldena. „Es liegt Dreck herum, und das Schilf wächst immer höher.“ Bald sei der Strand nicht mehr zu erkennen, weil sich das Gras ausbreite. Junge Leute würden zum Teil den Deich mit ihren Rädern hinauf und wieder hinunter fahren. „Die zwei Euro Eintritt waren doch nicht viel“, plädiert sie für die Wiedereröffnung der Kassenhäuschen.

Räder auf dem Deich stören einige Besucher Quelle: eob

Wolfgang Jochens (CDU), Bürgerschafts- und Eldenaer Ortsratsmitglied hält davon nicht viel. „Unser Ortsratsvorsitzender Helmut Holzrichter und ich waren schon vorher für einen Naturstrand“, sagt er beim Besuch des Strandes. „Das ist jetzt eine Badestelle und kein Strandbad mehr.“ Dass sich auf dem zu DDR-Zeiten aufgeschütteten Strand Gras ausbreite und am Ufer Schilf wachse, entspreche den natürlichen Verhältnissen. Das Strandbad wurde mit erheblichen Summen subventioniert, erinnert er. „In guten Jahren standen Einnahmen von 36.000 Euro immerhin 32.000 Euro Ausgaben für die Kassenkräfte gegenüber, die Bürgerschaft hat die Reißleine gezogen.“ Insgesamt steigen laut Stadt die Kosten aber an, und zwar von 35.000 auf 100.000 Euro. Ein Grund: Die Greifswalder Arbeitsfördergesellschaft ABS darf aus rechtlichen Gründen nicht mehr die Reinigung übernehmen. Bis 2018 war sie zuständig.

Kostenloser Strand lockt mehr Besucher an.

Die Pommes von Volker Fritzsche sind begehrt Quelle: eob

„Es kommen jetzt mehr Besucher“, sagt Volker Fritzsche, der den Imbiss am Badestrand betreibt und Strandkörbe vermietet. Seine Geschäfte liefen in diesem Jahr deutlich besser. „Ich bin zufrieden.“ Auch viele Spaziergänger kämen schon morgens. Einige hätten ihre Hunde mit. Das sei zwar nicht statthaft, aber es fehlten die entsprechenden Schilder. Apropos Schilder. „Es sind schon fünf Leute mit ihrem Rad gestürzt“, erzählt Fritzsche. Die Radfahrer fuhren sehr zügig über den Deich und konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Darum plädiert Fritzsche für ein Schild vorm Deich „Radfahrer absteigen“. Sein Gefährt mitzunehmen, sei ja nicht verboten.

Mit der Ordnung und Sauberkeit ist Fritzsche zufrieden. „Es liegt bisher wenig Müll.“ Das bestätigen die Greifswalderin Claudia Hirsch und die Griebenowerin Manja Schäper, die seit Jahren nach Eldena zum Baden kommen. „Ich bin positiv überrascht, es sah hier schon schlimmer aus“, sagt Schäper. Für Kinder sei Eldena ideal.

„Es ist sauber“, bestätigt Jörg Witte aus Neuenhagen bei Berlin, der gemeinsam mit Lehrerin Michaela Marscholl und einer sechsten Klasse eine knappe Woche im Maritimen Jugenddorf Wieck verbringt. Bei den Toiletten gebe es aber noch Luft nach oben. „Es wird morgens und abends Müll gesammelt“, freut er sich. „Wir kommen jeden Tag und haben auch schon gebadet“, erzählen die Schülerinnen Emma, Luca, Maya und Moni. Es sei prima, auch wenn der Weg in tieferes Wasser sehr lang sei. Und dass man nichts bezahlen müsse, begrüßen sie ausdrücklich. „Es ist gut, dass der Rettungsturm ab 11 Uhr besetzt ist“, sagt Michaela Marscholl. „Das ist ja für den Strandbesuch mit einer Klasse erforderlich.“

Badestellenleiter wird noch gesucht

„Ich bin früher zum Hundestrand gegangen“, erzählt Sophie Rademacher. Seit es keinen Eintritt mehr kostet, kommt sie hierher Sophie Rademacher studiert in Greifswald auf Lehramt und hat gerade Besuch von Schwester Madeleine. Ein naturnaher Strand sei völlig okay, meinen die jungen Damen.

Klein Warnemünde Das Strandbad Eldena wurde im Mai 1972 übergeben. 2,8 Millionen Mark investierte die DDR in dieses Projekt. Viele Greifswalder halfen mit freiwilligen Arbeitseinsätzen. Der Strand war dank der Aufspülung von 160000 Kubikmetern Sand 80 Meter breiter geworden. Den Sand gab es kostenlos. Er stammte aus einer Baggerung bei Thießow, die kurz zuvor stattfand. Die Greifswalder Badeanstalt befand sich vorher an der Wiecker Südmole: Rohrgedeckte Häuschen mit Umkleidekabinen, ein Kiosk, ein schmaler Sandsturm und ein Sprungbrett am Kopf der Südmole. Bei günstigen Bedingungen konnten sich dort 500 bis 1000 Menschen erholen. 300 Strandkörbeund 60 Liegestühle wurden 1972 für das neue Bad am sogenannten Kuhstrand angeschafft. Als „Klein-Warnemünde am Bodden“bezeichnete 1980 eine Zeitschrift Eldena. Im südöstlichen Teil des Strandbades war eine FKK-Zone entstanden. Bis zu 15.000 Besucher wurden gezählt, in den letzten Jahren galten 1.000 als sehr viel.

Noch gesucht wird ein Leiter der Badestelle, wie die Stadt informiert. Die Position wurde ausgeschrieben und soll kurzfristig besetzt werden, um eine intensivere Betreuung sicherzustellen. Nicht mehr genutzt werden kann der städtische Grill. Für die Betreuung und Reinigung stehe kein Personal zur Verfügung, begründet die Stadt. Auf einem ausgewiesenen Platz darf allerdings auf selbst mitgebrachten Grills Fleisch und Wurst zubereitet werden. Der Abfall sei eigenständig zu entsorgen.

Auf dem Gelände der Badestelle in Eldena Quelle: eob

Eckhard Oberdörfer