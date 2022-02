Bäume stürzten im Greifswalder Tierpark auf Gehege von Alpakas und Nasenbären

Greifswald

Das Unwetter am Wochenende blieb auch für den Heimattierpark nicht ohne Folgen. „Bei Nadia hatten wir noch Glück. Doch das Sturmtief Zeynep hat acht große Bäume entwurzelt oder abgeknickt, darunter mehrere Coloradotannen, die aufs Alpakagehege stürzten, das Dach beschädigten und den Zaun zerlederten“, berichtet Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. Zum Glück sei weder diesen noch anderen Tieren etwas passiert. Das Tierparkteam habe vorgebeugt. Auch bei den Nasenbären, die in der Nacht eingesperrt wurden. „Dort ist am Gehege eine Esche auseinandergebrochen und aufs Dach gestürzt“, sagt er.

Darüber hinaus nahm die Voliere der Wellensittiche Schaden. Eine Fichte, die auseinanderbrach, riss mehrere Löcher in die Netzabspannung. „Wir haben sie erst einmal notdürftig geflickt, sodass kein Vogel ausbrechen konnte.“ Am Parkeingang hat zudem ein großer Ahorn den Sturm nicht überstanden. „Obwohl er von außen vital wirkte, brach er auseinander, weil sich innen ein Pilz ausgebreitet hatte“, schildert Frank Tetzlaff. Der Tierpark blieb am Montag für die Aufräumarbeiten geschlossen.

Mitarbeiter des Tierparks in Greifswald halfen am Montag beim Aufräumen nach den Sturmschäden. Quelle: Petra Hase

Auch die städtischen Friedhöfe bekamen das Sturmtief Zeynep zu spüren. „Auf dem Neuen Friedhof stürzten 18 Bäume um, auf dem Alten Friedhof 14, zumeist Rotfichten und andere Nadelbäume“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Mitarbeitende der Friedhofsverwaltung widmeten sich am Montag dem Aufräumen. Die Stadt weist darauf hin, dass sie aufgrund des Sturms nicht für mögliche Schäden wegen höherer Gewalt an Gräbern aufkommen könne.

So wütete das Sturmtief Zeynep auf dem Greifswalder Friedhof. Quelle: UHGW

Darüber hinaus wurden städtische Gebäude beschädigt. Bei der Mehrzweckhalle in Schönwalde riss es eine Dachluke heraus. Dadurch wurden angrenzende Bereiche beschädigt, es regnete rein. „Die Halle muss deshalb mehrere Tage gesperrt werden. Der Dachdecker war bereits vor Ort und versucht, das Loch provisorisch zu schließen“, so Reimann. Am Dach der Krullschule lösten sich mehrere Dachziegel, der Gefahrenbereich wurde abgesperrt. An der Kita Riems drohten Bäume auf den Hof zu stürzen, THW-Kräfte nahmen sie ab. Die Berufsfeuerwehr rückte Sonntag und Montag zu sieben weiteren sturmbedingten Einsätzen aus, zumeist wegen entwurzelter oder umgeknickter Bäume. Auch die Hilfe der freiwilligen Feuerwehren in Vorpommern-Greifswald war weiter gefragt. Laut Kreissprecher rückten sie seit Montag früh zu 41 Einsätzen aus.

Von Petra Hase