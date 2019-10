Baggern für große Schiffe? Greifswald rechnet mit 100 000 Euro Kosten

Greifswald

Eine erneute Vertiefung der Hafenzufahrt soll dem Hafen Ladebow wieder zu mehr Umschlag verhelfen. Die Bürgerschaft wird am 4. November über eine entsprechende Vorlage der Verwaltung abstimmen, wonach Hafenbecken und die vier Kilometer lange Fahrrinne in mehreren Etappen auf 6,90 Tiefe ausgebaggert werden sollen.

„Wir haben mit dem Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt einen guten Kompromiss schließen können, ohne viel eigenes Geld in die Hand nehmen zu müssen“, sagte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) am Donnerstag bei einem Ortstermin. Demnach – so die Berechnung der Verwaltung – koste die gesamte Maßnahme die Stadt unterm Strich nur 100 000 Euro. Der Grund: Das WSA – eine Bundesbehörde - zahlt für die Lagerung seines Fahrrinnen-Baggergutes auf dem am Hafen gelegenen Spülfeld fünf Euro pro Kubikmeter an die Kommune. Bei 90 000 Kubikmetern macht das in Summe 450 000 Euro.

Bausenatorin hofft auf Zustimmung

Die Stadt rechnet im Gegenzug mit 350 000 Euro Kosten für die Ausbaggerung des Hafenbeckens sowie verteilt bis 2024 mit Kosten von 200 000 Euro für die Bewirtschaftung und Pacht des Spülfeldes, das sie von der Firma Beiselen für die Dauer der Maßnahme gepachtet hat. „Bei diesen Einnahmen, die wir durch die Verfügungstellung der Spülfeldkapazitäten erzielen können, sind 100 000 Euro bis 2024 eine Summe, die man vertreten kann“, so von Busse. Sie hoffe, dass die Entscheidung der Politik unter diesen Rahmenbedingungen zu Gunsten des Hafens ausfällt.

Im Hafen Ladebow laufen Baggerarbeiten Quelle: Peter Binder

Auch die Gewerbesteuereinnahmen der im B-Plangebiet 14 angesiedelten Firmen hätten sich innerhalb von drei Jahren verdreifacht, so Lubs. Allerdings hinkt letztes Argument: Der Gewerbesteueranstieg zwischen 2016 und 2018 von 73 500 auf 206 000 Euro kann schwerlich auf die erste Vertiefung zurückgeführt werden, die erst im November 2018 endete.

Kritik am „Ladebower Loch“

„Ein Irrsinn“, schimpft SPD-Fraktionschef Andreas Kerath. Seit 20 Jahren verspreche die Verwaltung eine Steigerung der Umschlags. Leere Versprechungen, die sich bislang nicht bewahrheiteten. Nicht ohne Grund seien in der Verwaltungsvorlage keine Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung genannt worden, so der SPD-Politiker weiter.

Dass das WSA die Ausbaggerung als wirtschaftlich einstuft, sei nur der seltsamen Konstruktion geschuldet, dass das Baggergut vor Ort abgeladen und nicht teuer auf das Spülfeld Drigge gebracht wird. „Man muss sich das mal vorstellen. Man baggert das Hafenbecken aus und lagert das Baggergut direkt im Hafen, dort wo eigentlich Gewerbeflächen sein sollten“, so Kerath. Für eine weitere Vertiefung des „Ladebower Lochs“ werde es keine Zustimmung seiner Fraktion geben, stellte er klar. Die Stadt solle endlich – wie sie selbst im Masterplan für die Südmole schreibt – die Entwicklung eines Yachthafens vorantreiben.

Die CDU als größte Fraktion steht zum Hafen. Er sei wie die dort angesiedelten Firmen ein Wirtschaftsfaktor, sagte Fraktionschef Axel Hochschild. Die Grünen als zweitgrößte Fraktion ringen noch um eine Position. „Wir sehen das Vorhaben ziemlich kritisch. Der Hafen darf kein Fass ohne Boden sein“, sagte Fraktionschef Alexander Krüger. Problematisch sei, dass die Pachtverträge bestimmte Tiefgänge voraussetzen. „Ein Klageverfahren kann sich die Stadt nicht leisten.“

Bund investiert nur, wenn Stadt zustimmt

Immerhin 2,5 Millionen Euro hat der Bund für die Vertiefung der vier Kilometer langen Fahrrinne zum Ladebower Hafen auf 6,90 Meter in den Haushalt eingestellt. Tätig werden will das WSA allerdings erst dann, wenn die Greifswalder Bürgerschaft grünes Licht gegeben hat und die entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt unterzeichnet ist.

In einem ersten Schritt müsste dann das Spülfeld vom getrockneten Baggergut aus der letzten Novemberbaggerung freigeräumt werden. Dann könnte das WSA, so Lubs, nach Ende der Schonzeit im Juni 2020 mit der ersten Baggerung auf 6,50 Meter Fahrrinnentiefe starten. Da das Spülfeld nur eine Kapazität 45 000 Kubikemeter fasst und es dort ein halbes Jahr abtrocknen muss, werde in Etappen gebaggert.

Mibau leitete Schiff zu anderen Häfen um

Die Firma Mibau hievt vor allem Baustoffe wie Asphalt- und Betonsplitt aus Norwegen, Schweden und Dänemark über den Hafenkante. Mit einer Vertiefung erwartet die Baustofffirma eine Steigerung des Umschlags, weil dann nicht mehr die für Greifswald vorgesehenen Umschläge nach Stralsund, Lubmin oder Wolgast umgeleitet werden müssen, sagte Standortleiter Heiko Olschewski. „Im vergangenen Jahr haben wir etwa 60 000 Tonnen an Stralsund verloren, in diesem Jahr rund 30 000 bis 40 000.“

Mehr zum Thema:

Hafen Ladebow wird ausgebaggert

Neuer Streit um Hafen Greifswald-Ladebow

Ein Sportboothafen für Greifswald-Ladebow

Von Martina Rathke