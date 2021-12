Stralsund

Bahnreisende müssen sich im kommenden Jahr auf der Strecke zwischen Stralsund und Berlin auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten auf mehreren Abschnitten. Mecklenburg-Vorpommerns neuer Verkehrsminister Reinhard Meyer hatte im Zuge des Fahrplanwechsels der Bahn vor einer Woche angekündigt: „Die Maßnahmen werden voraussichtlich im Januar 2022 beginnen und bis Dezember 2022 andauern“, so der SPD-Politiker.

Was bedeutet das im Detail? Betroffen ist vor allem der Bereich zwischen Miltzow (Gemeinde Sundhagen) und Prenzlau im nördlichen Brandenburg. Zum Teil müssen Züge das Gleis wechseln, es gibt Abweichungen vom Fahrplan, Langsamfahrstellen und auch Vollsperrungen. Der Fernverkehr wird umgeleitet. Die Regionalexpress-Linien 3 (Stralsund-Greifswald) und 10 (Stralsund-Züssow) fallen bei Vollsperrungen aus. Auch die Verbindungen der ODEG sind von Einschränkungen nicht ausgenommen. Über einen möglichen Schienenersatzverkehr per Bus gibt es bisher keine Infos.

Gleise und Ryckbrücke werden modernisiert

„Durch Bündelung verschiedener Baumaßnahmen sollen die Einschränkungen des Zugverkehrs auf ein Mindestmaß verringert werden“, kündigt ein Bahnsprecher an. Die Arbeiten starten am 14. Januar. Bereits in dem Monat, aber auch im Februar, Oktober, November und Dezember sind Streckensperrungen geplant. Für den Abschnitt zwischen Angermünde und Stralsund sind neben zwei Tagessperrungen im November auch längere Vollsperrungen im März und April sowie für den Abschnitt Pasewalk und Prenzlau im April und Mai geplant.

Die wichtigsten Bauarbeiten: Zwischen Prenzlau und Pasewalk sowie in der Gegenrichtung werden die Gleise erneuert, ebenso zwischen Greifswald und Miltzow. Zudem wird an der Brücke über den Ryck im Greifswalder Norden gewerkelt. Wenn zum Ende des kommenden Jahres alles abgeschlossen ist, werden Bahnreisende allerdings keinen direkten Effekt spüren. „Die Fahrzeiten werden sich durch diese Maßnahmen jetzt nicht verkürzen“, sagt der Bahnsprecher. Die gesamte Strecke soll aber perspektivisch auf 160 km/h Höchstgeschwindigkeit angehoben werden.

Von Kai Lachmann