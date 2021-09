Bahnstreik in Greifswald: „Die Gewerkschaft soll weiter Druck machen“

Greifswald

Der dritte Streik der Lokführer innerhalb von vier Wochen nervt – trotzdem unterstützen Greifswalderinnen und Greifswalder, Pendler und Urlauber die Forderungen der Lokführer nach mehr Lohn. Dabei ist die zentrale Verbindung von Greifswald nach Stralsund mit dem Regionalzug gestrichen. Abhilfe schaffen zumindest die Züge der ODEG, die weiter zwischen Stralsund und Greifswald fahren.

Die Berliner Urlauber Loretta F. (40) und Abdul T. (40) bekommen am Donnerstagvormittag zwar noch ein Ticket für die Fahrt in die Hauptstadt, doch ihre Fahrräder müssen sie voraussichtlich in Greifswald lassen, weil sie keine Fahrradmitnahme buchen konnten.

Urlauber lassen Räder zurück

„Wir können den Schaffner fragen, ob wir sie mitnehmen können. Wir wissen aber jetzt nicht, ob wir noch mal zurückkommen müssen, um die Räder abzuholen“, sagt die Urlauberin.

Die beiden haben eine Woche in Kemnitz verbracht und ihre Reisepläne bewusst in die letzte Augustwoche gelegt. „Wir sind extra jetzt hergekommen, weil vor Kurzem erst der letzte Streik war“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. „Jetzt müssen wir früher fahren und verlieren einen ganzen Urlaubstag.“

Falscher Zeitpunkt für Streik

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat ihren Arbeitskampf im Personenverkehr am Donnerstagmorgen um 2 Uhr begonnen, dauern soll er bis Dienstag um 2 Uhr. Der Güterverkehr wird bereits seit Mittwochnachmittag bestreikt.

Grundsätzlich sei der Arbeitskampf richtig, findet die Berlinerin. Dass sich mehr Menschen in den Zügen drängen, sei während der Coronapandemie kritisch. „Auch haben viele Leute in der Pandemie stark gelitten, haben Jobs verloren oder Lohnverluste verkraftet.“ Abdul stimmt zu: Es sei deswegen womöglich der falsche Zeitpunkt, mehr Geld zu fordern.

Andere Taktik gefordert

„Die Lokführer haben schließlich sichere Jobs“, sagt er. Aber auch er unterstütze den Streik und Gewerkschaften, selbst wenn die Maßnahmen stören. An diesem Vormittag lehnt niemand, mit dem OZ spricht, den Streik ab. Vielmehr fordern Reisende wie Benjamin Heitmann (43), dass die Manager der Bahn einlenken. „Es wird Zeit dafür. Die GDL sollte weiter Druck machen“, sagt er.

Die Lokführer leisteten eine wichtige Arbeit und sollten dafür vernünftig entlohnt werden. Sein Ziel an diesem Tag ist Salzgitter, der Weg dauert länger als geplant, einen Termin musste er wegen der Verzögerung verschieben. Die Studentin Kyra Berry (25) kommt wegen der ausfallenden Züge am Donnerstag zu spät zu einer Vorlesung in Stralsund. So wünsche sie sich eine andere Streikform: „Warum versucht die GDL nicht, dass alle Fahrgäste umsonst mitfahren dürfen, um dem Konzern auf diese Art zu schaden?“, fragt sie.

Darum geht es

Nach einem Einlenken der Bahnchefs sieht es nicht aus: Am Donnerstag wurde bekannt, dass der Staatskonzern gerichtlich das Streikende erzwingen will. Die GDL fordert derzeit 3,2 Prozent mehr Lohn und eine Coronaprämie von 600 Euro bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 28 Monaten. Die Bahn bietet 3,2 Prozent mehr und seit Mittwoch die verlangte Coronaprämie, allerdings bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

Die GDL befindet sich zudem in Konkurrenz zur Eisenbahn- und Verkehrsgwerkschaft (EVG) und wirbt um neue Mitglieder. Hintergrund ist das Tarifeinheitsgesetz: Die Tarife der größeren Gewerkschaft sollen demnach in einem Betrieb gelten. Das ist bei der Bahn die EVG.

Von Christopher Gottschalk