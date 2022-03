Heringsdorf

Was für ein Zieleinlauf: Gezogen von 15 Huskys auf einem 150 Kilogramm schweren Schlitten (Wagen), gelenkt von Musher Norbert und unter dem herzlichen Beifall der Zuschauer an der Strecke geht für die Wolgaster Tierheimleiterin Bärbel Leistner ein großartiger Tag zu Ende.

Als Gewinnerin des Herzenswunsches beim Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ in Heringsdorf auf Usedom durfte die engagierte Frau nicht nur die Hunde hautnah erleben, sondern auch mit den Promis an der Strecke sprechen und ihre Rennläufe verfolgen. Und als Extra-Bonbon durfte sie die vier Kilometer lange Strecke selbst einmal absolvieren. „Es war unbeschreiblich“, schwärmte sie danach, ehe sie sich mit Tränen des Glücks in den Augen von den Huskys verabschiedete.

„Eingebrockt“ hat ihr dieses tolle Event ihre Tochter Fanny, die die Bewerbung an die OZ schickte. Es soll ein Dankeschön sein für all die Jahre unermüdlichen Einsatzes für die Tiere im Wolgaster Tierheim. Dieser geht sogar so weit, dass Bärbel Leistner alljährlich in der Silvesternacht im Tierheim nächtigt, nur damit die Vier- und Zweibeiner sich nicht ängstigen müssen.

Für das Schlittenhunderennen extra den Dienst getauscht

In wenigen Tagen – am 1. April – geht Bärbel in den verdienten Ruhestand. Allerdings berichtete sie bereits, dass es nur ein Teilzeit-Rentnerdasein wird, denn ohne die Tiere könne sie nicht sein. Daher werde sie weiter zur Stelle sein, wenn man sie brauche.

Hendrik Duryn beim Bad in der eiskalten Ostsee. Quelle: Bert Scharffenberg

Als sie erfuhr, dass sie zusammen mit ihrem Mann Jürgen bei „Baltic Lights“ dabei sein wird, war sie total überwältigt. „Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich an diesem zweiten Veranstaltungstag, also am Sonntag, dabei sein darf. Eigentlich hätte ich nämlich an diesem Tag Dienst im Tierheim gehabt. Aber so eine Chance wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, denn ich wollte schon immer mal zum Schlittenhunderennen. Das war ein lang gehegter Herzenswunsch. Aber dass ich nun gleich so nah dabei bin, das hätte ich mir niemals träumen lassen“, berichtet sie. Am Ende hat alles prima geklappt.

Smalltalk mit den Promis

Bärbel Leistner nutzte die Gunst der Stunde und plauderte mit etlichen Promis. So hatte sie ein langes Gespräch mit dem Münchner Schauspieler Antoine Monot jr., der ihr erzählte, dass es nicht einfach sei, das Gefährt mit den Huskys selbst zu lenken. Vor allem in den Beinen merkte man hinterher, dass eine solche Tour ziemlich kräftezehrend sei.

Auch mit Simone Thomalla, Wolfgang Lippert, Jan Sosniok und anderen Promis tauschte sich Bärbel Leistner aus. „Das war total klasse, sie kamen mir alle nicht wie Promis vor. Das waren ganz normale Leute, die sehr wertschätzend mit mir umgegangen sind“, freut sich die Tierheimleiterin.

Hendrik Duryn wagt sich in die eiskalte Ostsee

Für einen ganz besonderen Hingucker sorgte zum krönenden Abschluss des Events und zur Freude von Bärbel Leistner Hendrik Duryn, der sich ein Bad in der kalten Ostsee nicht nehmen ließ – und zwar im historischen Badekostüm, das ihm der Ahlbecker Bademodensammler Jürgen Kraft zur Verfügung stellte. Er löste damit eine Wette des ersten Wettkampftages ein, wo er als Sieger aus den Promirennen hervorging. Nach seinem Sprung in die eiskalten Ostseefluten wurde er von seinen Schauspiel-Kolleginnen Anja und Gerit Kling trocken gerubbelt.

Mit auf der Piste waren am Sonntag ab 11 Uhr Antoine Monot Jr., Simone Thomalla, Gesine Lippert, Hendrik Duryn, Bernhard Bettermann, Matthias Killing und Jan Sosniok. Andere Prominente wie Wolfgang Lippert sowie Gerit und Anja Kling absolvierten einen spaßigen „Huskay-Parcours“, auf dem sie möglichst viele Zeitgutschriften für ihre Musher durch Futter- und Wassernapf-Slalom, Hundehäufchen- (symbolisiert durch Hufeisen) und Hundegeschirr-Zielwurf erlaufen mussten.

Bärbel Leistner jedenfalls war von Baltic Lights restlos begeistert und will im kommenden Jahr – dann hoffentlich ohne Corona-Beschränkungen – als Zuschauerin wieder dabei sein.

Von Cornelia Meerkatz