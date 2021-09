Baltic Sea Philharmonic: Darum ist das Musizieren dieses Orchesters wie aus einem anderen Universum

Peenemünde

Heimspiel für das Baltic Sea Philharmonic – und was passiert? Eine gigantische Explosion. Eine Explosion der Musizier- und Lebensfreude, der Begeisterung und Strahlkraft. Wer noch nie erlebt hat, wie in einem riesigen Konzertsaal nach dem letzten Ton eine Sekunde atemlose Stille herrscht und im nächsten Moment das Publikum von den Sitzen springt, frenetischer Jubel losbricht und die Standing Ovations samt Bravorufen kein Ende nimmt, der hat die jungen jungen Musikerinnen und Musiker dieses außergewöhnlichen und international gefeierten Orchesters unter Leitung ihres Dirigenten Kristjan Järvi noch nie spielen hören.

Die Baltic Sea Philharmonic überzeugt alle Jahre wieder mit außergewöhnlichen Konzerten. In diesem Jahr haben sie sich mit dem Programm „Nordic Swans“ regelrecht übertroffen und hätten – wenn es nach dem Willen der Zuhörer gegangen wäre – ruhig doppelt so lange spielen können. Nicht ein Besucher wäre gewichen. Denn Järvi, dieser begnadete Dirigent, dynamisch, jung, innovativ – der sagte, was das Orchester mit seiner Musik zum Ausdruck brachte: „Wir freuen uns sehr, in Peenemünde zu spielen. Es ist überall an der Ostsee schön und wir haben schon viel von der Welt gesehen – aber hier auf Usedom ist am schönsten, denn hier ist unser Zuhause.“

„Schwanensee“ unvergleichlich und unvergesslich

Dabei bildeten ruhigere Klänge den Auftakt des unvergesslichen Abends. Dem „Swansong“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt, das ursprünglich als Chorkomposition zu einem Text des Kardinals John Henry Newman entstand, folgte Jean Sibelius’ „Schwan von Tuonela“ aus den „Vier Legenden aus dem Kalevala“, Finnlands Nationalepos. Es war, als wollten das Baltic Sea Philharmonic und Kristjan Järvi dem Publikum noch eine letzte Chance geben innezuhalten, die weiten Landschaften des Nordens zu genießen, die friedliche Ruhe der Seen und Wäldern Estlands und Finnlands spüren zu lassen, bevor sie mit der weltweit beliebtesten Musik zum Thema Schwäne, Tschaikowskys Ballett Schwanensee, ein Feuerwerk abrannte, das seinesgleichen sucht und lange nachwirken wird.

Kristjan Järvi leistete als Dirigent beim Sonderkonzert des Baltic Sea Philharmonic Schwerstarbeit und hatte dennoch mit seinen Musikern jede Menge Spaß auf der Bühne. Quelle: BMEF/Bernd Possardt

1877 im Moskauer Bolschoi-Theater uraufgeführt, enthält Schwanensee einige der bekanntesten Melodien, darunter das berühmte Schwanenmotiv. Das Baltic Sea Philharmonic entfaltete die Musik so berührend schön, als würden vor den Augen aller Zuhörer die Musiker mit ihren kleinen an den Blusen und Hemden befestigten schneeweißen Schwanenflügeln selbst in andere Sphären entschweben. Und tatsächlich agierten die Musiker als ein einziger Organismus, der im blinden Vertrauen auf- und zueinander und dem Dirigenten noch die gewaltigsten musikalischen Verläufe zu explosiven Höhepunkten führte.

Orchester mit fundamentaler Kraft

Kristjan Järvi hat dafür die gewaltige Partitur zu einer dramatischen Sinfonie verdichtet –entstanden sind Ballettnummern als Sprengsätze, die das Kraftwerk Peenemünde sinnbildlich fast zum Einsturz brachten. Raketenstarts sind nichts im Vergleich zu der fundamentalen Kraft, die dieses Orchester zu entfalten weiß. Dass die Musikerinnen und Musiker bei der enorm schwierigen Partitur dazu noch im Stehen, tanzend, lachend und in ständiger Interaktion miteinander komplett auswendig spielten, grenzte an ein Wunder.

Die Musiker, wie hier die Oboisten und Klarinettisten, interagierten und trieben sich gegenseitig mit einer nie gesehenen Spielfreude zu Höchstleistungen an. Quelle: BMEF/Bernd Possardt

Dabei behielten Kristjan Järvi und die Musikerinnen und Musiker des Baltic Sea Philharmonic, in engem Kontakt miteinander, immerzu interagierend – ohne Notenständer! – die gewaltige Energien, die Tschaikowskys Werk entfesselt, beieinander. Mehr noch: Das Orchester steigerte sich von Tanz zu Tanz, von Walzer, zu Polka, zu Pas de deux, eine Eruption löste die andere ab, versetzte Zuhörer und Musiker in Taumel. Berauscht von der Klangkraft, wurde an diesem Abend der böse Geist aus den beklemmenden Mauern des geschundenen Ortes Peenemünde vertrieben.

Raumfüllende Energie

„Es war für mich eine völlig neue Erfahrung, denn mit jedem Ton aus Tschaikowskys Schwanensee füllte sich diese riesige Konzerthalle mit Energie, die das Publikum mitriss. Man konnte richtig sehen, wie das Publikum nach jedem neuen Ton lechzte. Mir hat das Gänsehaut beschert, das war einmalig“, sagte nach dem Konzert sichtlich beeindruckt Landrat Michael Sack (CDU). Und nicht nur ihm erging es so: Petra Bensemann, Direktorin des Hotels „Das Ahlbeck“, ist einer der größten Fans des Orchesters und Kristjan Järvis. „Es möge dieser begnadete Dirigent uns und dem Orchester noch lange erhalten bleiben. Von solchem kulturellem Hochgenuss kann ich gar nicht genug bekommen“, schwärmte sie.

Das Publikum erlebte eine völlig neue Art des Musikmachens, die für Orchester dieser Größe einmalig ist – eine neue Freiheit, ein Musizieren aus einem anderen Universum, frenetisch, explosiv – berauschend schön auf den Schwingen der Schwäne. Und setzte noch eins drauf mit der von Järvi komponierten Zugabe „Midnight Sun“ als Dankeschön an dieses euphorische Peenemünder Publikum. Denn wie sagte doch Kristjan Järvi: „Am schönsten ist es auf Usedom – unserem Zuhause.“

Von Cornelia Meerkatz