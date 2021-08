Kröslin

Am Sonnabend wird am Ende von Steg A die neueste Errungenschaft des Krösliner Baltic-Sea-Resort feierlich eingeweiht. Dann wird sich im weit und breit einmaligen schwimmenden Standesamt zum ersten Mal ein Brautpaar das Ja-Wort geben. Im Mai wurde das etwa 70 Tonnen schwere Floatinghouse der Firma Steelvoll zu Wasser gelassen.

„In dieser Woche wird alles noch einmal gründlich gereinigt und für das Hochzeitspaar und die Gäste vorbereitet“, berichtet Marina-Mitarbeiterin Kathrin Kampf, die unter anderem mit der Projektierung des Objektes betraut war.

Das Trauzimmer und auch die in der Etage darüber befindliche Honeymoon-Suite sind komplett eingerichtet, wobei auf exklusives Interieur Wert gelegt wurde. Die Suite, die zum Beispiel für die Hochzeitsnacht gemietet werden kann, verfügt über eine Badewanne vis-à-vis dem Bett, einen Elektrokamin, Fußbodenheizung, ein separates Badezimmer und eine großzügige Außenterrasse mit einem Rundumblick auf die Fünf-Sterne-Marina.

Brautpaar kann mit dem Boot zum Trauzimmer fahren

„Die nächsten Eheschließungen in unserem schwimmenden Standesamt als offizielle Außenstelle des Standesamtes Lubmin sind für den 1. und den 3. September geplant“, berichtet Daniel Wechsler, der seit dem Ausscheiden des langjährigen Marina-Geschäftsführers Falk Morgenstern im Mai als Interim-Manager fungiert. „Die exponierte Lage am Steg A bietet viele interessante Möglichkeiten. So kann das Brautpaar zum Beispiel auch mit dem Boot zur Trauung gefahren werden.“

Seit dem Ausscheiden von Falk Morgenstern leitet Daniel Wechsler (im Bild) als Interim-Manager übergangsweise die Geschicke des Baltic-Sea-Resorts in Kröslin. Quelle: Tom Schröter

Wechsler ist gebürtiger Schweizer und seit rund 35 Jahren in vielfältiger Mission rund um den Globus im Einsatz. Er arbeitete zum Beispiel für die Kreuzfahrtreederei Cunard-Line, die Tabakfirma Rothmans und ab dem Jahr 2000 in der Uhrenindustrie unter dem Dach der Centum Prata Holding AG mit Sitz in der Schweiz, die im Besitz der Familie Al-Rayes aus Riyadh in Saudi Arabien ist und zu der auch das Baltic-Sea-Resort in Kröslin gehört.

„Ich bin dafür zuständig, den Betrieb der Marina aufrechtzuerhalten, bis ein geeigneter Nachfolger bzw. Nachfolgerin gefunden wurde“, erklärt der 55-jährige Wechsler. Nach erfolgter Ausschreibung des Geschäftsführerpostens durch eine Kadervermittlungsfirma seien nunmehr noch drei Kandidaten im Rennen, die sich in der kommenden Woche im Beisein der Gesellschafter vorstellen sollen.

„70 Mitarbeiter bilden sensationelles Team“

„Für die Familie Al-Rayes ist der Betrieb des Baltic-Sea-Resorts eine Herzensangelegenheit; sie steht voll und ganz zur Marina“, versichert der Interim-Manager. „Außerdem bilden unsere 70 Mitarbeiter ein sensationelles Team.“ Die Marina, die über 500 Liegeplätze verfügt, sei aktuell inklusive der Floatinghäuser zu 100 Prozent ausgelastet. „Und wir haben permanent weitere Anfragen nach freien Liegeplätzen für Boote und Hausboote“, schildert Daniel Wechsler, der selbst seit 2015 alljährlich während der Nachsaison in einem der schwimmenden Ferienhäuser in der Marina seinen Urlaub verbrachte, sich also mit den örtlichen Gegebenheiten auskennt.

Über dem Trauzimmer befindet sich die sogenannte Honeymoon-Suite mit exklusiver Ausstattung. Quelle: Tom Schröter

Um den Qualitätsstandard zu halten, werde im Baltic-Sea-Resort auch weiter investiert. Mitte September sei der Abriss des Herren-Sanitärtraktes geplant, der bis zur Saison 2022 für rund 400 000 Euro durch einen neuen, modern eingerichteten Container ersetzt werden solle. Der Sanitärbereich für die Damen war bereits vor wenigen Jahren erneuert worden. Im nächsten Jahr sei dann auch die Erneuerung des Traktes mit den Waschautomaten und Wäschetrocknern an der Reihe.

Dritter Bauabschnitt an der Seestraße weiter aktuell

Die Umsetzung des dritten Bauabschnitts an der Seestraße sei ebenfalls weiterhin aktuell. Hier soll in Nachbarschaft der bestehenden Wellness- und Erholungsanlage eine moderne Appartementanlage entstehen. „Das Projekt hat nach wie vor seine Gültigkeit, nur in welcher Form es realisiert wird, ist noch nicht geklärt“, sagt Wechsler. In der Diskussion seien zum Beispiel eine Anlage für betreutes Wohnen im Alter und eine Ferienwohnanlage. „Was am Ende umgesetzt werden soll, müssten die Gesellschafter entscheiden.“

