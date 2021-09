Bandelin

Am Donnerstag sind in der Nähe von Bandelin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-jähriger Autofahrer am Abend aus Bandelin kommend in Richtung Breechen unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem Pkw kollidierte. Der Fahrer des zweiten Autos, ein 25-jähriger Student aus Dresden, hatte zuvor stark gebremst, als er sich einer Ampel näherte. Der 43-jährige bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf das Heck des Volvos.

Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert und beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. Bei dem 43-jährigen Mann stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille fest. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in die Uniklinik Greifswald gebracht.

Von Kira Schmidt