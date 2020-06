Bandelin: Neubau Gerätehaus soll 2020 noch starten

Bandelin

Die Planungsunterlagen sind vollständig eingereicht. Gibt der Landkreis Vorpommern-Greifswald grünes Licht, kann es endlich losgehen: Noch in diesem Jahr soll in Bandelin der Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf dem Areal der einstigen Kaufhalle in der Mühlenbergstraße beginnen. „Daran ist nicht mehr zu rütteln. Der Baustart muss kommen, sonst sind die bewilligten Fördermittel in Gefahr“, sagt Bürgermeisterin Jana von Behren. Und ohne Fördermittel kein Neubau. Das 1,5 Millionen Euro-Projekt wäre allein nicht zu wuppen.

Seit vielen Jahren schon plant die kleine Gemeinde, die Bedingungen für die Kameraden zu verbessern. „Das alte Gerätehaus ist in einem schrecklichen Zustand. Niemand hat einen Spint. Es gibt nur ein einziges WC für die 21 Frauen und Männer“, plaudert Jana von Behren aus dem Nähkästchen. Deshalb reifte schon in der vorletzten Legislaturperiode der Gedanke eines Neubaus. Allein die Vorbereitungen für ein solches Unterfangen waren jedoch zeitaufwändiger und mühevoller als gedacht.

Das alte Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bandelin genügt nicht mehr den heutigen Anforderungen. Quelle: Petra Hase

21 Mitglieder gehören zur Wehr

Zwar kündigte das Land an, das Vorhaben mit einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 65 Prozent zu unterstützen, bewilligte auch der Kreistag im Frühjahr 2019 bereits einen Zuschuss über 144.000 Euro. Los ging es deshalb aber immer noch nicht. „Denn seit Planungsbeginn haben sich die Bedingungen geändert. Wir haben mehr aktive Kameraden, sodass wir mehr Platz benötigen und größer als ursprünglich gedacht bauen müssen. Denn es gibt strenge Auflagen für Aufenthaltsräume, umkleiden und anderes mehr“, verdeutlicht die Bürgermeisterin. Gehörten vor Jahren noch 14 Mitglieder zur Freiwilligen Feuerwehr Bandelin seien es jetzt unter Führung von Werner Guhl 21. „Doch für einen größeren Bau reichte das Grundstück nicht aus. Wir traten deshalb in Verhandlungen mit dem Landkreis, kamen aber nicht überein“, so von Behren.

Baugenehmigung fehlt noch

Dem Landkreis gehört das Grundstück hinter der alten Kaufhalle, auf dem sich auch das marode Kulturhaus anschließt. Da das Areal aber noch mit einem Erbbaupachtvertrag belastet sei, „kann der Kreis weder verkaufen noch verpachten“, beschreibt die Bürgermeisterin das aufgetretene Problem. Zum Glück sei schließlich die Eigentümergemeinschaft neben der Kaufhalle bereit gewesen, einen schmalen Streifen Land an die Gemeinde zu veräußern, sodass die weiteren Planungen beauftragt werden konnten. Das alles sei nun Geschichte. Es bleibe die Hoffnung auf eine zeitnahe Baugenehmigung. „Erst wenn die vorliegt, kann auch der Abriss der alten Kaufhalle erfolgen“, berichtet Finanzausschussvorsitzende Regina Rieck. Der Gerätehausneubau werde dann zum einen als Hallenbau für die beiden Fahrzeuge, zum anderen als Massivbau für die Aufenthaltsbereiche errichtet. Auch 17 Parkplätze seien geplant.

Kinder machen sich zurzeit noch rar

Und vielleicht, so die Hoffnung der Gemeindevertretung, locken die besseren Bedingungen in der Perspektive auch wieder mehr Nachwuchs an. „Die Truppe an sich ist zwar in den vergangenen Jahren gewachsen, uns fehlen aber zurzeit ein bisschen die Kinder“, bedauert die Bürgermeisterin. Vielleicht ändere sich das ja mit dem neuen Gerätehaus.

Um die Einsatzbereitschaft der Wehr zu würdigen, habe sich die Gemeindevertretung zum 1. März dieses Jahres für die Einführung eines Stiefelgeldes ausgesprochen. „Die Kameraden erhalten pro Einsatz nun fünf Euro“, berichtet Finanzausschussvorsitzende Regina Rieck. „Das kam bei allen Mitgliedern gut an“, versichert der stellvertretende Wehrleiter Thomas Wielert, zugleich Bauausschussvorsitzender in der Gemeinde. 2019 sei die FFW zu 30 Einsätzen ausgerückt. „Im Jahr davor waren es 42 Einsätze“, berichtet er.

Anpflanzungen fürs Viereck

Neben dem Feuerwehrneubau seien nur kleine investive Maßnahmen möglich, so Regina Rieck. Denn der Finanzhaushalt weise ein dickes Minus auf: Den 585.000 Euro Einnahmen stünden gut eine Million Euro Ausgaben gegenüber. Damit seien keine großen Sprünge drin. „Trotzdem haben wir in diesem Jahr 5000 Euro für die weitere Platzgestaltung im Bandeliner Viereck eingeplant“, sagt sie. Da die Mittel der Gemeinde begrenzt seien, werde das Areal abschnittsweise verschönt. Nach dem Querweg im vergangenen Jahr sollen in diesem Jahr Anpflanzungen vorgenommen werden. „Auch der Spielplatz in Bandelin braucht eine Erneuerung“, so Rieck. Ein Kostenvoranschlag gehe von 8000 Euro aus. Ein neues Schaukeltier und eine neue Wippe seien geplant, der Kies im Sandkasten soll zudem ausgetauscht werden. Das Amt Züssow bemühe sich, für die Gemeinde eine Projektförderung einzuwerben; ob es klappt, werde man sehen.

Darüber hinaus halte die Gemeinde auch am geplanten Gehwegneubau in Vargatz fest. Ein Vorhaben, das mit Hilfe des Flurneuordnungsverfahrens finanziert werden soll. Allerdings fehle dafür noch der nötige Beschluss der Flurneuordnungsbehörde, so Jana von Behren. Deshalb sei es offen, wann die Pläne realisiert werden. „Wir als Gemeinde haben auf alle Fälle unsere Hausaufgaben gemacht“, betont sie.

