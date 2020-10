Bansin

Vor wenigen Wochen unterlag die Gemeinde Heringsdorf im Rechtsstreit mit den Bansiner Fischern Wolfgang und Sven Harder vor dem Landgericht Stralsund. Das Gericht verurteilte die Gemeinde, die den Fischern laut Erbbaupachtvertrag von 2004 zustehende Fläche am Bansiner Fischerstrand, auf der sich die baufällige Fischerfassungshalle befindet, zu beräumen, zu vermessen und den Klägern zur Bebauung mit einer Fischräucherei und Imbiss herauszugeben.

Gegen dieses Urteil wollte die Gemeinde in Berufung zu gehen, hatte seinerzeit Bauamtsleiter Andreas Hartwig schon im Sommer in der mündlichen Verhandlung angekündigt. Darüber hat nun die Heringsdorfer Gemeindevertretung in einer nichtöffentlichen Sondersitzung beraten und dazu den Berater der Fischer, Dr. Gerhard Seibert, sowie die Rechtsanwältin der Gemeinde, Barbara Erdmann, angehört.

Gemeinde lehnt Berufung ab

Während Seibert auf die Aussichtslosigkeit einer Berufung hinwies, sprach sich die von der Verwaltung beauftragte Anwältin für eine Berufung aus. Wie danach zu erfahren war, hat sich nach längerer kontroverser Diskussion und entgegen der Empfehlung von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) die Gemeindevertretung einstimmig – bei einer Enthaltung – gegen das Einlegen einer Berufung ausgesprochen.

Das Urteil hat damit nach Ablauf der Berufungsfrist am 21. Oktober 2020 Rechtskraft erlangt und muss nun von der Gemeindeverwaltung umgesetzt werden. Damit endet ein über 15 Jahre geführter Rechtsstreit mit einem guten Ausgang für die Fischer Wolfgang und Sven Harder.

Von Dietmar Pühler