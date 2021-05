Barth

Ein Rathaus aus der Weimarer Republik ist in Vorpommern eine Ausnahme. Barth kann einen modernen Backsteinbau vorweisen. Vor 95 Jahren wurde das Verwaltungsgebäude eingeweiht.

Allerdings steht das Gebäude nicht am historischen Markt, und es wurde auch nicht für die städtischen Angestellten und Beamten errichtet. Gebaut wurde das Rathaus als Kreishaus des Kreises Franzburg, ab 1928 Franzburg-Barth. Architekt war der Berliner Walter Brandt (1904 bis 1980), der auch den Entwurf für den ebenfalls 1926 eingeweihten Barther Wasserturm in der Sundischen Straße lieferte. Der Backsteinbau trägt Züge der konservativen Moderne, wie sie damals in Pommern verbreitet war.

Barth war die größte Stadt im Kreis

Die Stadt am Bodden war seinerzeit, nachdem Stralsund 1873 die Kreisfreiheit erhalten hatte, der bedeutendste Ort des Kreises. 1925 gehörten ihm die vier Städte Richtenberg, Franzburg, Barth und Damgarten sowie 45 Landgemeinden und 142 Gutsbezirke an. Mit Zuckerfabrik, Jutespinnerei, Möbelfabrik, Dampfmühle und Eisengießerei gab es in Barth neben der maritimen Wirtschaft sogar etwas Industrie. Das war gewiss ein sehr gewichtiger Grund für die 1925 erfolgte Entscheidung für Barth. Anlass war ein Brand im historischen Landratsamt in Franzburg. Die Kosten der Instandsetzung wurden auf 100.000 Reichsmark (RM) geschätzt.

Die Würfel fielen gegen Franzburg

Das größere und sicher auch kulturell interessantere Stralsund warf sofort seinen Hut als alternativer Landratssitz in den Ring. Ein Bauplatz Ecke Jahnufer (jetzt Bebelufer)/Weidendamm) wurde angeboten. 125.000 RM als Zuschuss sowie ein städtisches Darlehen für alle Baukosten über 200.000 RM kamen hinzu.

Am 29. April 1925 fielen die Würfel gegen Franzburg. Auf einem Kreistag in Velgast stimmten die Mitglieder mit 17 zu 5 für die Verlegung. Aber inzwischen zeigte sich Barth gleichfalls interessiert und machte Angebote. Am 13. Mai 1925 fand in Barth eine öffentliche Protestversammlung „gegen die Verlegung des Landratsamtes nach Stralsund“ statt. Dass die Stadt seit fünf Jahrzehnten nicht mehr zum Kreis gehörte, war ein gewichtiges Argument.

Knappe Entscheidung gegen Stralsund

Sechs Tage später entschied der Kreistag in Velgast mit elf gegen neun bei zwei ungültigen Stimmen für die Stadt am Bodden. Finanziell waren beide Offerten ähnlich, aber Barth bot die Villa Douzette als Wohnsitz des Landrates an. Die Villa Douzette war allerdings schon verkauft, aber der Kreistag blieb bei seiner Entscheidung. Der Landrat bekam nun eine Wohnung im Südflügel des Kreishauses.

Keine 20 Jahre später endete die Geschichte des Kreises Franzburg-Barth. Er wurde 1946 in Kreis Stralsund umbenannt, die Verwaltung zog in die Hansestadt. Sie konnte hier ein 1937 eingeweihtes früheres Versicherungsgebäude nutzen. 1952 wurde Barth Teil des Kreise Ribnitz-Damgarten. seit 1994 gehörte die Stadt zu Nordvorpommern mit der Kreisstadt Grimmen.

