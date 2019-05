Greifswald

Der Landessportbund hat schon 85.000 Euro für den Umbau des Sportplatzes an der Eldenaer Hainstraße für die Baseballsportler in Aussicht gestellt. „Aber die baufachliche Prüfung hat ergeben, dass sich unsere Planungen nicht umsetzen lassen“, bedauert Frank Füllenbach. Er ist der Trainer der Sportler, die in der HSG Uni Greifswald organisiert sind. An den Platz grenzt eine Naturwaldparzelle an, ein Abstand von 30 Metern müsse eingehalten werden. Darum reicht das Areal nicht. Baseball inklusive der nötigen festen Installationen benötige ein eigenes Format, passe nicht auf einen deutschen Standardplatz. Den Sportplatz Hainstraße hat die HSG von der Stadt gepachtet und bewirtschaftet in Eigenregie.

Der Ausweg für die Baseballsportler kann die Verwirklichung der Vision einer großen Sport- und Freizeitanlage zwischen Ryck und Wolgaster Straße inklusive Philipp-Müller-Stadion sein. „Wir haben daran ein massives Interesse“, unterstützt der HSG-Vorsitzende Jürgen Baumann Frank Füllenbach. Dafür müsste zunächst ein geeignetes Gelände für einen Baseball-Platz bestimmt werden, der sich in das Gesamtprojekt einpasst.

Etwa 50 Mitglieder zählt aktuell die HSG-Sektion Baseball, über 20 Erwachsene sind aktiv. Außerdem sind zehn Kinder dabei. Das reicht für den Spielbetrieb. Bessere Bedingungen würden sicher dazu beitragen, Baseball noch populärer zu machen.

Die Vision für das Gelände zwischen Treidelpfad, Straße am St. Georgsfeld und Wolgaster Straße sieht einen Mix von Sport- und Freizeitangebote vor. Vereine, Stadtsportbund und Stadtverwaltung arbeiten bereits daran. Neben dem Müllerstadion gibt es hier bereits das Stadion des FSV Blau-Weiß, die Kegelhalle und das Gelände der Bogenschützen Alle Greifswalder sollten das Gelände nutzen können.

Zu den ersten Ideen gehören ein Natur- und ein Kunstrasenplatz, eine nicht beheizbare Halle, eine Bogenschützenanlage mit Boulderwand und ein gemeinsames Vereinshaus. Träger könnten mehrere Vereine oder ein neuer Verein sein, quasi ein Dachverband. Auch der Kreissportbund soll Partner sein. Wenn alles klappt, dann könnten Mittel zur Umsetzung in den nächsten Doppelhaushalt der Stadt 2021/22 eingestellt und Fördermittel des Landessportbundes beantragt werden können. Es ist ein Millionenprojekt, sodass eine Umsetzung nur schrittweise möglich ist.

Eckhard Oberdörfer