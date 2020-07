Wolgast

Die gute Nachricht zur geplanten Wolgaster Ortsumgehung: Die neue Brücke soll ein ingenieurtechnisches Meisterstück werden. Die schlechte Nachricht: Bis dieses Meisterstück fertig ist, werden wohl noch mindestens fünf Jahre, eher sogar mehr ins Land gehen.

Denn Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) sagte vor wenigen Tagen in Wolgast, als er den Fördermittelbescheid für den letzten Bauabschnitt des Fischmarktes überbrachte, dass sich das Planfeststellungsverfahren noch hinzieht. Offiziell hieß es bislang immer, dass bis zum Ende des Sommers 2021 alle Entscheidungen und Abwägungen getroffen worden sind.

Minister erstaunt über die vielen Einwände

Doch dem ist nicht so: Als Gründe nannte Pegel vor allem zwei Dinge: Zum einen habe es deutlich mehr Einwendungen gegen das komplexe Bauprojekt gegeben als angenommen. „Ich habe wirklich geglaubt, dass die Wolgaster durch die Bank hinter dem Vorhaben stehen. Doch ganz so ist es nicht“, sagte Pegel.

Zum anderen sei es durch die Coronakrise nicht möglich gewesen, bestimmte Gespräche zu vorgebrachten Einwendungen persönlich zu führen. Das müsse nun Stück für Stück nachgeholt werden. „Der Sommer ist ja noch nicht zu Ende und die Kollegen bemühen sich sehr, aber realistisch ist, dass wir zum Jahresende alles abgearbeitet haben“, so der Minister.

Mehrere Änderungen aus Sicht der Bahn erforderlich

Das Land Mecklenburg-Vorpommern führt das Planfeststellungsverfahren für die Wolgaster Ortsumgehung im Auftrag des Bundes durch. Zu den Einwendungen gehörten mehrere Punkte, die durch die Deutsche Bahn vorgebracht wurden. Unter anderem ging es um bestimmte Pfeiler, die wegen der erforderlichen Größe und Höhe, um die Brücke zu tragen, dann zu dicht an der Gleisanlage gestanden hätten.

Außerdem gibt es noch Diskrepanzen mit mehreren Grundstückseigentümern, weil der Bund nur die benötigten Anteile ihrer Grundstücke kaufen und die Eigentümer entschädigen will. Denn jedes Grundstück verliert in Größenordnungen an Wert, wenn es durch eine Brücke zerschnitten wird bzw. wenn ein riesiger Brückenpfeiler plötzlich die Zufahrt versperrt oder direkt neben dem Küchenfenster steht. „Ich verstehe, dass die Eigentümer ihre Grundstücke nur im Ganzen verkaufen wollen, aber die Bundesrepublik tut sich nun mal sehr schwer damit. Ich bin aber überzeugt, dass wir am Ende eine für alle Seiten tragbare Lösung finden. Es ist alles beherrschbar“, gibt sich der Minister zuversichtlich.

Baubeginn 2021 wegen Landtagswahlen?

Sollte es gelingen, dass zum Jahresende das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen wird, gibt es einen Planfeststellungsbeschluss, der Bestandskraft hat. Übersetzt heißt das, die Baugenehmigung ist da. Dann kann die internationale Ausschreibung für das Großvorhaben erfolgen und Geld in den Haushalt direkt eingestellt werden. Der Verkehrsminister geht davon aus, dass es zumindest im kommenden Jahr den Baubeginn gibt.

Er sagt, dass nicht nur wegen der Landtagswahlen im kommenden Jahr damit zu rechnen sei. Die Ortsumgehung werde einfach dringend gebraucht. Wie dringend, erfahren wöchentlich tausende Kraftfahrer, die sich auf einer Länge von 20 Kilometern und mehr von Ückeritz in Richtung Wolgast Stoßstange an Stoßstange reihen. Aber wie gesagt, Geduld ist nötig: In fünf oder sechs Jahren, also 2026, könnte die neue Wolgaster Ortsumgehung fertig sein.

