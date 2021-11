Greifswald

Fingierte Rechnungen, manipulierte Aufträge, rechtswidrige Absprachen, gefälschte Unterschriften: Die Liste der Betrügereien, die am Montag vor dem Verwaltungsgericht Greifswald im BauBeCon-Prozess zur Sprache kommen, ist lang. Es ist der mittlerweile dritte von zwölf Verhandlungstagen, die Licht in den elf Jahre zurückliegenden Bauskandal um den Umbau der Alten Post am Markt zum städtischen Verwaltungsgebäude bringen soll.

Rainer Winkler, der frühere Greifswalder Geschäftsstellenleiter der BauBeCon Sanierungsträger GmbH und einer der Hauptakteure in der damaligen Affäre, ist als Zeuge geladen und muss über Stunden Fragen des Gerichts und der Rechtsanwälte beantworten. Im Prozess, den die BauBeCon gegen die Hansestadt Greifswald anstrengte, geht es um eine Vielzahl von Zahlungsansprüchen beider Seiten in siebenstelliger Höhe.

Ex-BauBeCon-Chef kann sich an Vieles nicht mehr erinnern

Doch bereits nach kurzer Verhandlungszeit wird klar: Der heute 59-jährige Bauingenieur, der seinen Wohnsitz noch immer in Greifswald hat und verheiratet ist, besitzt große Erinnerungslücken. Zumindest kommen Winkler immer wieder zwei Sätze über die Lippen: „Das weiß ich nicht mehr.“ Und: „Ich erinnere mich nicht.“ Aber er räumt auch Fehler ein, ist zum Teil geständig. Was war damals geschehen?

Ein Bild aus vergangenen Tagen: 2009 war die Welt für Rainer Winkler (re.) zumindest augenscheinlich noch in Ordnung. Er ist hier mit dem früheren Stadtplaner Andreas Hauck (Mitte) und dem Ex-OB Arthur König zu sehen. Quelle: OZ-Archiv/Peter Binder

Im Februar 2006 beschließt die Greifswalder Bürgerschaft, die BauBeCon als ihren langjährigen Treuhänder und Sanierungsträger mit dem Umbau des ehemaligen Postgebäudes zu beauftragen. Mit dem „Technischen Rathaus“, so anfänglich der Name des heutigen Stadthauses, sollte die Zentralisierung der Stadtverwaltung forciert werden. Als Kostenrahmen wurden nach Schätzungen sechs Millionen Euro festgelegt. Nach ersten Untersuchungen korrigierte das Stadtparlament im Dezember 2007 den Kostenrahmen auf 8,5 Millionen Euro.

Wie sich gut zwei Jahre später herausstellte, sollte auch diese Summe nicht ausreichen. Im April 2010 verfügte der damalige Oberbürgermeister Arthur König (CDU) wegen der Kostenexplosion auf 13,8 Millionen Euro einen Baustopp.

Vorwürfe einer gefälschten Unterschrift

Diese Summe allein brachte das Fass aber nicht zum Überlaufen: Vorwürfe einer gefälschten Unterschrift des OB und ungerechtfertigt ausgezahlter Gelder machten die Runde. Die BauBeCon soll erhebliche Finanzmittel aus dem Sanierungsvermögen der Stadt abgezweigt haben, hieß es. Wenig später entlässt der Sanierungsträger seinen langjährigen Mitarbeiter Rainer Winkler fristlos.

Der muss sich 2015 bereits vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Er wurde wegen Betrugs angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Winkler zeigte sich geständig – die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Er hatte in zwölf nachweislichen Fällen fingierte Rechnungen von Firmen für rechtens erklärt, sodass die BauBeCon-Zentrale in Bremen das Geld für nicht erbrachte Leistungen überwies.

Was wusste die Projektgruppe?

Vor dem Verwaltungsgericht Greifswald geht es dem Vorsitzenden Richter Holger Brucksch am Montag zunächst um die Frage, welche Art von Veränderungen es im Zuge der Planungen des Postumbaus gab, die zu Kostenerhöhungen führten. Da ist zum Beispiel von Geothermie, Open Space Office (Großraumbüro) und Bohrpfahlgründung für die geplanten Anbauten die Rede. „Alle Maßnahmen, alle Auftragsvergaben“, versichert Rainer Winkler, „wurden immer in der Projektgruppe Technisches Rathaus besprochen.“

In der Regel seien stets der damalige Bausenator Reinhard Arenskrieger (CDU), der 2020 verstorben ist, der frühere Stadtplaner Andreas Hauck, der heutige Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser sowie weitere Vertreter von Fachämtern dabei gewesen. Auch König selbst soll zumindest hin und wieder teilgenommen haben. „Soweit ich mich erinnere, wurde immer über die Gesamtkosten der Maßnahme gesprochen“, so Winkler.

Rechnungen wurden „förderfähig umgeschrieben“

„Das halte ich für gelogen“, sagt Rechtsanwältin Natalie Keller, die die Hansestadt vertritt. Denn Winklers Aussage passe nicht zu den Akten: „Nichts davon ist dokumentiert, es gibt keine Kostennachweise“, so Keller. Stattdessen gehe aus den Unterlagen hervor, dass Arenskrieger über einen langen Zeitraum immer wieder eine konkrete Kostenaufstellung gefordert habe. Zwar sei dann im November 2009 eine Auflistung von 8,69 Millionen Euro Gesamtkosten erfolgt, aber ohne Umsatzsteuer und ohne Baunebenkosten, die insgesamt weitere knapp zwei Millionen ausmachten.

Das Verwaltungsgericht Greifswald hat für den Prozess BauBeCon gegen Hansestadt Greifswald insgesamt zwölf Verhandlungstage angesetzt. Quelle: Petra Hase

Im Laufe der weiteren Verhandlung wird Winkler aufgefordert, sich unter anderem zu falschen Rechnungen aus dem Jahr 2002 zu äußern, einer Zeit also weit vor dem Bauskandal. Demnach seien von Firmen Leistungen erbracht und für ein Sanierungsgebiet abgerechnet worden, obwohl diese Leistungen nicht im Sanierungsgebiet lagen und damit auch nicht förderfähig waren. Kurzum: Betrug an den Förderregularien.

Winkler räumt ein, dass diese Rechnungen nach Absprache mit Stadtplaner Andreas Hauck „umgeschrieben wurden, um sie förderfähig zu bekommen. Wir hätten es nicht machen dürfen, aber wir haben es gemacht“, gestand er. Mit Hauck sei er damals befreundet gewesen und auch mal in den Urlaub gereist. „Seit 2010 haben wir keinen Kontakt mehr“, so der Ex-BauBeCon-Mitarbeiter. Die Frage von Richter Brucksch, ob Hauck von ihm Geldleistungen erhalten habe, verneinte Winkler.

Angst, entdeckt zu werden?

Andere, später datierte Rechnungen sollen von Winkler dahingehend fingiert worden sein, „dass weder ein Vertrag zugrunde lag, noch eine Leistung erbracht wurde. Das haben Sie bereits im Strafverfahren 2015 gestanden“, sagte Rechtsanwältin Keller zu Winkler, der sich dazu jedoch nicht äußern will. Die Rechnungen, heißt es vor Gericht, seien allesamt mit Zwischenverwendungsnachweisen stets zum 31. Dezember eines jeden Jahres an das Rechnungsprüfungsamt der Hansestadt gegangen. „Sie mussten doch Angst haben, dass das auffliegt“, wollte Uwe Graupeter, Anwalt der BauBeCon, vom Zeugen wissen. „Ja, ich musste gefasst sein, dass es entdeckt wird“, entgegnet Rainer Winkler.

Doch aufgrund des Freundschaftsverhältnisses zu Andreas Hauck habe er darauf vertraut, dass nicht so tief geprüft werde. Unklar, ob es Absprachen zwischen dem Stadtplaner und dem Rechnungsprüfer Wieland in der Verwaltung gegeben habe.

Letztlich verstrickt sich Winkler in seinen Aussagen. Unstimmigkeiten zu früheren Äußerungen vor dem Landesgericht kommen zum Vorschein, sodass Richter Brucksch Winklers Glaubwürdigkeit in Frage stellt und ihn schließlich darauf aufmerksam macht: „Sie müssen damit rechnen, dass ich das heutige Protokoll an die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Falschaussage weiterleite“.

Am nächsten Verhandlungstag ist der frühere Stadtplaner Andreas Hauck als Zeuge geladen. Mit einem Urteil des Gerichts ist nach jetzigem Stand frühestens am 20. Dezember zu rechnen.

Von Petra Hase