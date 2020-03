Greifswald

Nicht alles Leben steht still! Die Bauarbeiten am Hansering gehen ungeachtet der Corona-Krise weiter. Das Team der Vorpommerschen Tief- und Kulturbau GmbH ist in diesen Tagen dabei, einen Kabelgraben für eine neue Stromtrasse der Stadtwerke auszuheben. Auch Azubi Marvin Behlke ist mit am Start – mit der Schippe muss er den Graben aber zum Glück nicht ausheben. Die Maßnahmen werden im Vorfeld des Hansering-Umbaus durchgeführt, auch Archäologen suchen bereits nach Fundstücken. Das Gelände ist besonders interessant, weil hier früher die alte(n) Stadtmauer(n) verliefen. Bei den Bauarbeiten für die Stromtrasse trafen die Bauarbeiter auch auf Mauerwerk und alte Eichenbohlen.

Von Anne Ziebarth