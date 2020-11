Greifswald

Der Baucontainer mit einem provisorisch eingerichteten Büroraum steht, die Archäologen sind vor Ort: Vor knapp einem Monat startete der Umbau des Hanserings, der laut Landesdenkmalschutzgesetz archäologisch begleitet werden muss. Von den Bauarbeiten betroffen ist mit der Ryck-Südseite nahe der Altstadt eines der archäologisch spannendsten Areale in Greifswald.

„Wir erwarten, dass wir auf Reste der Stadtmauer stoßen werden“, sagt Archäologe Peter Kaute. Die nördliche Baumreihe des als Allee geplanten neuen Hanserings sei in weiten Teilen deckungsgleich mit der Lage der im 13. Jahrhundert erbauten Stadtmauer. Hier wird der Boden bis zu einer Tiefe von etwa 1,50 Meter ausgehoben. Kaute vermutet, dass dieser Bereich archäologisch noch weitgehend unberührt ist.

Nur wenige Befunde der Stadtmauer

Bislang gibt es nur wenige archäologische Befunde der Befestigungsanlage, die die Altstadt im Norden vom Hafen trennte. Im Jahr 2015 untersuchte Kautes Kollegin Giannina Schindler das Areal am Fangenturm, das damals neu gestaltet wurde. Die Archäologin legte ein Stück der alten Befestigungsanlage frei. Im Jahr 2010 entdeckte sie zusammen mit dem Bauhistorikrer André Lutze nahe dem Hansering Reste des Knopfstraßentores, die vermutlich aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammen. Fisch-, Bach-, Knopf- und Steinbeckerstraße waren durch massive Tore verschlossen, durch die man vom Hafen zur Altstadt gelangte.

1974 archäologische Funde undokumentiert weggeräumt

Vom Bau des Hanserings im Jahr 1974 sind keine archäologischen Befunde dokumentiert, wie Kaute sagt. Vielmehr deuteten die Untersuchungen von 2015 im Bereich des Fangenturmes darauf hin, dass beim Straßenbau Anfang der 1970er Jahre mittelalterliche Reste der Mauer undokumentiert weggeräumt wurden. „Unsere Vorstellungen vom Aussehen der nördlichen Stadtmauer inklusive der Wassertore und des Steinbeckertores beziehen wir aus historischen Aufzeichnungen und Karten“, so Kaute. Deshalb seien die archäologischen Untersuchungen, die nun baubegleitend oder bauvorgreifend zu den Straßenarbeiten der Firma Asa Bau erfolgen, so interessant.

Einst beste Lage in Greifswald

Interessant dürfte es im Bereich zwischen Bach- und Knopfstraße werden, wo die Archäologen mittelalterliche Fundamentstrukturen erwarten. „Das war 1A- und 1B-Lagen, bebaut mit der giebelständigen Häusern ähnlich wie am Markt“, so Kaute. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Anwohner in der Knopf- und Bachstraße zeigte sich in der im Jahr 1327 erhobenen Kriegssteuer im Zusammenhang mit dem ersten Rügenschen Erbfolgekrieg. Hier steuerten die Bewohner beider Straßen soviel bei wie alle anderen Straßen zusammen, wie Karsten Igel in seiner Doktorarbeit über Greifswald um 14oo schrieb.

Keine Funde vom mittelalterlichen Steinbeckertor

Unmittelbar an die Stadtmauer schmiegten sich Handwerksbuden oder auch Kneipen. Deshalb sei zu erwarten, dass man dort auf Funde wie Nägel, Münzen, Knöpfe oder auch einen Zapfhahn stößt. Allerdings wird das gesamte Areal des Hanserings nur bis auf die Tiefe archäologisch untersucht, die von den Bauarbeiten betroffen sind, wie Kaute betonte. An der Einfahrt zur Steinbeckerstraße, wo die Abwasserwerke einen Regenwasserkanal verlegen, sind die archäologischen Untersuchungen bereits abgeschlossen.

Kaute dokumentierte dort Überreste des klassizistischen Steinbeckertores von 1851. „Von dem mittelalterlichen Vorgängertor haben wir keine Fundamentspuren gefunden“, so Kaute. Er vermutet, dass diese Reste mit dem Bau des klassizistischen Tores vernichtet wurden.

Von Martina Rathke