Bauarbeiten auf dem Hansering sorgen für Verkehrsstau

Greifswald

Das sorgt massiv für Frust bei Autofahrern: Nachdem am Montag der Hansering in Greifswald aufgrund der geplanten Umgestaltung zum Teil halbseitig für Fahrzeuge gesperrt wurde und eine Ampel den Verkehr regelt, stauen sich die Autos sowohl im Stadtgebiet als auch vor den Toren Greifswalds. Marlies Philipp aus Mesekenhagen, die am Montagabend von der Innenstadt nach Hause fahren wollte, kurvte gefühlt eine halbe Ewigkeit durch die Straßen, um schließlich irgendwann auf der Umgehungsstraße zu landen und an einer Ampel auf „Grün“ zu warten: „Die Zufahrt zur Stralsunder Straße ist von der Steinbeckerstraße aus dicht. Also wollte ich die Stadt über die Grimmer Straße verlassen. Doch dort ist zurzeit die Auffahrt auf die Umgehungsstraße gesperrt“, schildert die Autofahrerin. Daher musste sie wieder umkehren, um am Ende die Umgehungsstraße von der Loitzer Landstraße aus befahren zu können. „Offensichtlich gibt es überhaupt keine Koordination dieser Baustellen. Das ist sehr ärgerlich“, kritisiert sie, die täglich zur Arbeit nach Lubmin fährt.

Drei verschiedene Baumaßnahmen

Ähnlich sauer war Britta Neumann aus Neuenkirchen, die in Greifswald arbeitet. Auch sie wollte den Stau umfahren und die Auffahrt Grimmer Straße nutzen, um über die Umgehungsstraße nach Hause zu kommen. Aber Fehlanzeige! „Warum gibt es nirgendwo Hinweise darauf? Wer koordiniert solche Bauarbeiten. Das kann doch nicht im Chaos enden“, moniert sie. Zumal auch noch am Kreisel bei Neuenkirchen wegen des im Bau befindlichen Ostseeküstenradwegs Ampelverkehr herrsche. Aus Frust habe sie das Straßenbauamt in Neustrelitz angerufen und dort die Nachricht erhalten, dass es keine Abstimmung zwischen der Behörde und der Hansestadt zu den Straßenbaumaßnahmen gebe. Außerdem würden sich die Bauarbeiten auf der Umgehungsstraße verzögern.

Umgehungsstraße noch bis Dezember Baustelle

In der Tat zieht sich die Anfang Oktober begonnene Sanierung der Greifswalder Umgehungsstraße länger hin als geplant. Freie Fahrt heißt es hier voraussichtlich erst wieder in der zweiten Dezemberwoche. Das verschärft im Zusammenspiel mit den Verkehrseinschränkungen auf dem Hansering die Lage insbesondere für Pendler, die aus Richtung Norden kommen oder dorthin wollen. Ursprünglich hatte das Straßenverkehrsamt Neustrelitz die Fertigstellung der Umgehungsstraße für den 6. November angekündigt.

Die Bauarbeiten auf dem Hansering indes werden noch lange andauern. Die Hansestadt investiert hier mit Hilfe von Fördermitteln acht Millionen Euro. In den kommenden Monaten soll der Abschnitt zwischen Steinbeckerstraße und Fangenturm umgestaltet werden. Vorgesehen ist, die Fahrbahnen durch Baumalleen voneinander zu trennen. Durch eine dreireihige Baumallee soll der Charakter der historischen Wallanlagen weitergeführt werden.

Von Petra Hase