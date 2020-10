Usedom

Viel Zeit und starke Nerven brauchen ab Montag die Verkehrsteilnehmer, die auf der B 110 zwischen Zecheriner Brücke und der Stadt Usedom unterwegs sind. Auf diesem Abschnitt finden bis zum 11. Dezember Straßenbauarbeiten statt, wie das zuständige Straßenbauamt Neustrelitz mitteilt. Dabei kommt es zur abschnittsweisen Vollsperrung der Strecke, die Umleitungen sind ausgeschildert. Einen ganzen Tag, am 7. November, ist die Südzufahrt zur Insel Usedom nicht nutzbar, sodass die Kraftfahrer große Umwege in Kauf nehmen müssen.

Neuer Asphalt auf 33 500 Quadratmetern

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um „eine Erhaltungsmaßnahme im Fahrbahnbestand“, erläutert der Chef der Straßenbaubehörde, Jens Krage. Der zu sanierende Abschnitt ist insgesamt fünfeinhalb Kilometer lang. Die verschlissene Asphaltdecke wird auf 33 500 Quadratmetern erneuert. Dazu muss sie zehn Zentimeter tief abgefräst und anschließend mit einem zweilagigen Asphalteinbau von insgesamt zwölf Zentimetern Dicke neu versehen werden.

Des Weiteren wird im Zuge dieses Bauvorhabens auch noch eine größere Einzelfläche grundhaft saniert. Im Bereich der Zecheriner Brücke bis zum Abzweig Zecherin/ Karnin erfolgt die Erneuerung der Asphaltdecke höhengleich, sodass hier keine größeren Anpassungsarbeiten an Schutzeinrichtungen erforderlich werden.

Neue Linienführung für Bus wegen Bauarbeiten auf der B 110 Vom 12. Oktober bis zum 11. Dezember erfolgt die Fahrbahnerneuerung der B 110 zwischen Zecheriner Brücke und Usedom. Der Busbetrieb der Usedomer Bäderbahn kann in dieser Zeit folgende Haltestellen nicht bedienen: Kölpin, Zecherin, Zecherin Ausbau, Gneventhin und Voßberg. Die Linie 287 verkehrt in dieser Zeit wie folgt: Usedom, Geschwister-Scholl-Straße – Wilhelmshof, Ausbau – Wilhelmshof – Wilhelmsfelde – Mönchow – Karnin – Karnin, Brücke – Gneventhin, Kreuzung – Gellenthin – über Wilhelmsfelde zurück nach Usedom. Die Schüler in Zecherin und Kölpin können entsprechend einer Verständigung mit der Anklamer Verkehrsgesellschaft zu folgenden Zeiten die Linie 101 nutzen: In Fahrtrichtung Usedom, Schule von Zecherin um 7.23 Uhr und Kölpin um 7.24 Uhr sowie in Fahrtrichtung Anklam (Kölpin, Zecherin) von Usedom, Schule Abfahrt um 13 Uhr, 14 Uhr und 15.55 Uhr.

Sanierung in vier Bauabschnitten

Die Baumaßnahme sei auf der viel befahrenen Bundesstraße 110 dringend erforderlich, da sonst sehr viel größere Schäden am Straßenkörper drohen würden, heißt es vom Straßenbauamt. Aber um die Einschränkungen für Anlieger und den Schülerverkehr so gering wie möglich und den Umleitungsverkehr relativ kurz zu halten, wird der Streckenabschnitt zwischen Zecheriner Brücke und der Stadt Usedom unter Berücksichtigung der im Baufeld liegenden Ortsanbindungen und Orte in vier Teilabschnitte unterteilt.

Der erste Bauabschnitt beginnt an der Zecheriner Brücke und geht bis zum Abzweig Zecherin/ Karnin. Dort schließt sich der zweite Bauabschnitt an, der bis zum Abzweig Gneventhin reicht. Der dritte Bauabschnitt geht vom Abzweig Gneventhin bis Abzweig Gellenthin und der vierte Abschnitt reicht vom Abzweig Gellenthin bis Usedom Stadt.

Umleitungsplan Fahrbahnerneuerung Zecheriner Brücke bis Usedom Quelle: Benjamin Barz

Im Zeitraum vom 12. bis zum 16. Oktober werden auf dem gesamten Abschnitt von der Zecheriner Brücke bis Usedom Stadt die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung und mit Baustellenampel durchgeführt. Die gesperrten Stücke sind dabei nicht länger als 1000 Meter, da sich sonst ein zu großer Stau bilden würde, der sich nicht auflöst.

Zecheriner Brücke am 7. November für einen Tag voll gesperrt

Vom 19. Oktober bis zum 13. November sollen dann der zweite bis vierte Bauabschnitt immer voll gesperrt werden, damit die Sanierungsarbeiten und der Asphalteinbau schnell und problemlos vonstattengehen können. Eine Umleitung wird stets ausgeschildert. Eine Vollsperrung wird im ersten Bauabschnitt nur an einem einzigen Tag, am 7. November, erforderlich.

Umleitung über die B 109

An diesem Sonnabend ist die Insel Usedom über die Zecheriner Brücke nicht befahrbar. Einheimische und Gäste, die dann auf die oder von der Insel wollen, müssen an diesem Tag die nördliche Zufahrt über Wolgast nutzen und einen riesigen Umweg in Kauf nehmen. Die offizielle Umleitung erfolgt dann von Anklam über die B 109 nach Karlsburg und am Knotenpunkt Moeckow Berg auf die B 111. Über Lühmannsdorf und Wolgast geht es via Zinnowitz, Koserow und Ückeritz bis Mellenthin und dann auf die B 110 Richtung Usedom Stadt und umgekehrt.

Stau und lange Wartezeiten unvermeidlich

In der Zeit vom 16. November bis zum 11. Dezember werden dann Restarbeiten wie die Errichtung der Schutzeinrichtung (Leitplanken) umgesetzt. Die endgültige Fahrbahnmarkierung wird, je nach Wetterlage, bis zum kommenden Frühjahr aufgebracht. Die Niederlassung Neubrandenburg der Strabag AG als bauausführendes Unternehmen hat die Anlieger mit entsprechenden Infoblättern bereits über die Sperrungen informiert.

Über die Bundesstraße 110 als Südzufahrt zur Insel Usedom rollen täglich tausende Fahrzeuge. „Allerdings müssen die Verkehrsteilnehmer wegen der Einschränkungen und Umleitung in dem genannten Zeitraum mit erheblichen Beeinträchtigungen und großen Zeitverlusten rechnen. Eine andere Ausweichmöglichkeit haben wir in diesem Bereich leider nicht“, sagt Behördenchef Jens Krage.

Von Cornelia Meerkatz