Bauarbeiten für Humboldtgymnasium Greifswald starten nicht vor 2026

Für das seit Jahren sanierungsbedürftige Alexander-von-Humboldt-Gymnasium liegen Bauvarianten und Zeitpläne vor. Doch bis der erste Bauarbeiter Hand an die städtische Schule anlegt, werden noch mindestens sechs Jahre vergehen. „Der Zeitplan sieht derzeit vor, dass mit den Bauarbeiten am Humboldtgymnasium 2026 oder 2027 begonnen wird“, sagte Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) auf OZ-Nachfrage.

Schulleiter Ulf Burmeister sowie Bürgerschaftsmitglieder gingen zuletzt davon aus, dass Planungsleistungen in den Doppelhaushalt der Stadt 2021/22 kommen – nun soll es 2024 so weit sein. Das bestätigte Carola Felkl, Abteilungsleiterin für den Bereich Schule in der Stadtverwaltung, auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bildungsausschusses.

Schulleiter überrascht über neuen Zeitplan

Burmeister, Mitglied des Bildungsausschusses, zeigte sich überrascht von der Verschiebung. Ende vergangenen Jahres hatte die Stadt insgesamt sechs Varianten für die Schule vorgelegt – Kosten zwischen 23 und 29 Millionen Euro. Burmeister ging zu diesem Zeitpunkt von einem Baustart frühestens 2023 aus. „Erst 2024 die Planungsleistungen einzustellen, war in der mittelfristigen Finanzplanung so nicht vorgesehen“, sagte er. „Das kann so nicht sein. Wir behandeln das Thema bereits seit einer der ersten Sitzungen der Bürgerschaft nach der Kreisgebietsreform 2011. Das Kriterium der Mittelfristigkeit ist nun erfüllt“, monierte er.

Hintergrund ist, dass mit der Kreisgebietsreform die Schulträgerschaft der Gymnasien grundsätzlich auf den Landkreis überging – auf Antrag hin übernahm die Stadt danach die Schulträgerschaft. Der Kreis bleibt jedoch Schulentwicklungsträger. Heißt also auch: Eine Finanzierung für einen Neubau des Humboldtgymnasiums ist ohne den Kreis nicht zu machen.

Mängel an Gebäude des Humboldtgymnasiums

Das Planungsbüro Rimpf stellte in seinem Gutachten fest, dass das Gymnasium einen Mehrbedarf von rund 2800 Quadratmeter hat, um seine rund 600 Schüler adäquat zu unterrichten. Auch den Brandschutz und die Konstruktion der Bauten aus den Jahren 1975 und 1976 bemängelten die Experten.

Die Abstimmung mit dem Landkreis laufe derzeit, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Eine Entscheidung für eine der Varianten liege noch nicht auf dem Tisch; fest stehe nur, dass es kein Bauen bei laufendem Betrieb geben werde. „Das Humboldtgymnasium muss gemacht werden. Vorrang hat aber derzeit das Schulzentrum am Ellernholzteich. Zudem erinnere ich an die anstehende Sanierung des Theaters“, sagte Fassbinder. Der Neubau einer Grund- und einer Regionalschule mit Hort und Sporthalle soll 2022 beginnen. Kosten: 47 Millionen Euro.

Landkreis : Geld für Bau ist derzeit nicht da

Dietger Wille ( CDU), Finanzdezernent des Landkreises, verweist auf die noch offene Finanzierung des Humboldtgymnasiums. „In erster Linie brauchen wir viel Geld. Und das Geld gibt es derzeit noch nicht.“ Als eine mögliche Lösung bringt Wille einen Zuschuss der Landesregierung ins Spiel.

Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses drängte die Stadt und den Kreis, schnell Entscheidungen für die Schule zu treffen. „Der Ausschuss darf diese Verschiebung nicht akzeptieren. Ich habe das Gefühl, es gibt hier ein Ping-Pong-Spiel zwischen den oberen Ebenen im Kreis und der Stadt.“ Einstimmig hatte der Bildungsausschuss beschlossen, dass sowohl Oberbürgermeister Fassbinder als auch Bausenatorin von Busse dem Ausschuss in seiner nächsten Sitzung Rede und Antwort stehen sollen. Auch Landrat Michael Sack ( CDU) bekommt eine Einladung.

Stellungnahme der Stadt steht noch aus

Einer der Diskussionspunkte zwischen Stadt und Kreis ist die Weiterverwendung der Gebäude in der Hans-Beimler-Straße 7, in dem ein Teil der Klassen des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Kreises unterrichtet wird. Der Kreis fordere von der Stadt eine weitere Stellungnahme, bestätigt Dietger Wille.

„Die erste Äußerung der Stadt zur Beimlerstraße hatte uns nicht gereicht, weil es eine Überblicksdarstellung war. Ich betone aber, dass die Frage, ob Greifswald sich an der Beimlerstraße beteiligt oder nicht, kein K. O.-Kriterium für die Gespräche über das Humboldtgymnasium ist“, so Wille weiter. Es gebe keine Blockadehaltung seitens der Stadt oder des Kreises.

Von Christopher Gottschalk